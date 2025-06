O vereador Paulo Eduardo protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o andamento do programa municipal de incentivo ao esporte, anunciado pelo Poder Executivo.

Segundo o parlamentar, a administração havia informado que estava estudando a criação de um novo modelo de apoio ao esporte local, mas não havia, até então, definição sobre formato, orçamento ou cronograma de execução. “Já passou da hora do esporte voltar a ser tratado como prioridade. Temos talentos, projetos sociais sérios e uma juventude que precisa de oportunidades. É dever do poder público criar caminhos e condições para que isso aconteça”, afirma Paulo Eduardo.

No documento o autor pergunta se haverá incentivo fiscal ou repasse direto para programas de incentivo ao esporte, se o orçamento já prevê recursos específicos e se será publicado um edital para que entidades, escolinhas, atletas e projetos sociais possam participar.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (1). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Já o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento solicitando informações da prefeitura de Americana sobre a existência e o funcionamento de sistemas de videomonitoramento em escolas e unidades de saúde da rede pública municipal.

No documento, o parlamentar defende que a instalação de câmeras de segurança nesses espaços tem papel fundamental na prevenção de incidentes, no combate a ações criminosas e na promoção de um ambiente mais seguro para alunos, servidores, profissionais da saúde e toda a comunidade atendida. “A segurança em espaços públicos, especialmente escolas e unidades de saúde, precisa ser tratada com seriedade. As câmeras não apenas inibem ações indesejadas, como também ajudam a esclarecer situações e proteger quem utiliza esses serviços diariamente”, afirma o vereador.

Dr. Rovina questiona quais unidades contam com o sistema de videomonitoramento; se os equipamentos estão em pleno funcionamento; se há manutenção preventiva; quem é responsável pelo monitoramento das imagens; e se há previsão de expansão do sistema para locais ainda não contemplados.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1), e encaminhado à prefeitura para resposta.

