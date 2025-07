O vereador Paulo Eduardo protocolou o requerimento nº 547/2025 e a indicação nº 8484/2025 na Câmara Municipal de Americana, solicitando estudos para a criação de uma nova linha de ônibus que ligue diretamente os bairros Praia Azul e Antônio Zanaga.

Segundo o parlamentar, a proposta é resultado de diversas solicitações feitas por munícipes que enfrentam dificuldades no deslocamento entre essas duas regiões da cidade. Atualmente, não existe trajeto direto entre os bairros, o que obriga os usuários do transporte público a utilizarem duas linhas distintas para chegar ao destino, aumentando o tempo de viagem, os custos e os transtornos, especialmente para idosos, trabalhadores e estudantes que dependem do sistema diariamente.

“Essa é uma demanda urgente. A criação dessa linha representaria mais agilidade, economia e dignidade para quem utiliza o transporte público todos os dias para estudar, trabalhar ou buscar atendimento de saúde. Precisamos garantir mobilidade com mais eficiência e respeito aos cidadãos”, afirmou Paulo Eduardo.

No requerimento, o vereador questiona a existência de estudos técnicos em andamento, a possibilidade de inclusão da nova linha nos próximos ajustes de itinerário, os critérios utilizados para a criação de novas rotas e alternativas em caso de inviabilidade da proposta.

Já na indicação, o vereador solicita ao Poder Executivo que interceda junto à empresa responsável para viabilizar a proposta e priorize a realização dos estudos técnicos necessários para atender à demanda.

Revitalização de praça

O vereador Paulo Eduardo também protocolou uma indicação solicitando à prefeitura a revitalização da Praça Maria Cândida de Barros Paison, localizada na Avenida Chalil Miguel Honse, no bairro Jardim América II.

De acordo com o parlamentar, a praça encontra-se deteriorada e necessita de diversos serviços de manutenção. “É um espaço importante para o lazer, o convívio social e a atividade física dos moradores do Jardim América II. Com essa revitalização, queremos proporcionar mais qualidade de vida e segurança para quem utiliza a praça no dia a dia”, destaca Paulo Eduardo.

No documento o vereador ressalta que entre as melhorias sugeridas estão a substituição e instalação de novos bancos de concreto, a poda das árvores, o reforço na iluminação pública e a reforma do campo de areia, com o objetivo de oferecer melhores condições para a prática esportiva.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo, e o parlamentar seguirá acompanhando o andamento da solicitação junto aos órgãos competentes