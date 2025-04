O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que todos os cargos de secretário e secretário-adjunto do Executivo Municipal sejam ocupados por profissionais com ensino superior completo.

De acordo com o parlamentar, a proposta visa garantir que a administração pública conte com gestores capacitados, preparados para tomar decisões estratégicas e implementar políticas públicas com maior eficiência. “Os secretários são responsáveis por áreas essenciais, como Saúde, Educação e Obras. Ter profissionais com formação adequada nesses cargos melhora a qualidade dos serviços prestados à população e fortalece a transparência e a eficiência na administração”, destaca Paulo Eduardo.

O parlamentar destacou ainda que a medida já foi adotada em diversas cidades do país, como Curitiba e Campinas, onde há requisitos mínimos de escolaridade para os cargos de alto escalão. Além da própria Câmara Municipal, que exige a qualificação dos assessores. “A intensão é que Americana siga o exemplo de cidades que investem na qualificação dos seus gestores, contribuindo para uma administração mais eficiente e voltada às necessidades da população”, conclui.