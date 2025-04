Integrante da base de governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) na Câmara de Nova Odessa, o vereador Paulo Porto (PSD) ‘puxou a orelha’ do chefe do Executivo e principalmente de secretários municipais. No uso da tribuna na sessão desta segunda-feira (28), o parlamentar disse que não tem tido retorno sobre demandas de munícipes e cobrou Leitinho para enquadrar os dirigentes das pastas.

A fala de Porto ocorreu durante comentários sobre a necessidade de reabertura e melhoria em banheiros públicos na Praça Central José Gazzetta. O vereador cobrou um plano de funcionamento, principalmente por causa do movimento no comércio da área central. “Se está difícil pra gente, que é vereador, imagine os munícipes que solicitam ajuda”, afirmou. Porto citou que foi eleito com mais de 1 mil votos e inclusive dá suporte à gestão de Leitinho dentro do Poder Legislativo.

Por esse motivo, Paulo Porto pediu “ajuda” do prefeito. “Não são todos (secretários), mas alguns que fica bem difícil entrar em contato com eles”, detalhou o vereador. Porto ainda solicitou apoio do secretário de Governo (Odair Dias) nessa questão. “Sempre estamos solicitando informações com alguns secretários. Mas não entram em contato, não respondem. Ficamos aguardando respostas”, reforçou.

Porto garante que quando é merecido, enaltece o trabalho. “É legal a gente parabenizar e estar sempre elogiando o trabalho de secretários. Não sei se é comigo ou com todos”, ponderou. “Quero fazer o meu trabalho, mas espero que o senhor puxe a orelha de alguns funcionários. Porque somos vereadores da base e sempre estamos apoiando e ajudando pra ter uma Nova Odessa melhor”, acrescenta o vereador. Por fim, pediu conversa e reunião do prefeito com o secretariado. “Pra dar uma atenção maior pra gente. A demanda está grande”, completou.