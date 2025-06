Pavimentação da Estrada dos Confederados

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o avanço das obras de pavimentação na Estrada dos Confederados, no trecho entre o bairro Aranha de Oliveira e o acesso ao Recreio Alvorada. Equipes trabalham na construção do muro de arrimo, etapa essencial para garantir a estabilidade do solo e a segurança viária ao longo da intervenção.

O projeto contempla ainda a execução de serviços de terraplenagem, implantação do sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, além da instalação de guias, sarjetas, calçadas com acessibilidade e sinalização horizontal.

Ao todo, serão implantados aproximadamente 850 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 360 metros quadrados de calçadas e 70 metros lineares de sistema de drenagem, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e da mobilidade na região.

