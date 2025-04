Pedida pavimentação da Rua Nereu Seleghini, no bairro Praia dos Namorados

O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou um requerimento junto ao Poder Executivo solicitando informações detalhadas sobre a pavimentação da Rua Nereu Seleghini, localizada no bairro Residencial Praia dos Namorados, em Americana.

A demanda, segundo o parlamentar, é um pedido antigo da comunidade local, que há anos enfrenta dificuldades com a falta de infraestrutura. A ausência de asfalto compromete a mobilidade dos moradores, principalmente em dias de chuva, e prejudica o acesso aos serviços essenciais.

No documento, o parlamentar questiona se já foram realizados levantamentos técnicos e orçamentários para a obra e como está o andamento do processo, que, segundo resposta anterior da Prefeitura ao requerimento nº 156/2024, seria de responsabilidade compartilhada entre os proprietários da gleba e a administração municipal.

O vereador também pede esclarecimentos sobre os prazos estabelecidos tanto para os proprietários quanto para a Prefeitura darem início às obras.

“Os moradores da Rua Nereu Seleghini precisam de respostas objetivas sobre o serviço de pavimentação da via. Seguirei cobrando para que essa obra saia do papel”, destacou o vereador Paulo Eduardo.

O objetivo do requerimento é reforçar a cobrança por mais infraestrutura no bairro e assegurar transparência e comprometimento com a execução da obra, beneficiando diretamente a qualidade de vida da população local, que já sofre com a situação há muitos anos.

