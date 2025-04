PayPal lança nova solução para Pequenas e Médias Empresas

PayPal anuncia o lançamento do PayPal Complete Payments (PPCP) no Brasil, uma solução de pagamento abrangente projetada para ajudar pequenas e médias empresas a maximizar as vendas online, reduzir o abandono de carrinho e melhorar a eficiência operacional.

O anúncio faz parte da estratégia do PayPal no Brasil de escalar o negócio de forma mais eficiente nas pequenas e médias empresas. “Nosso objetivo é apoiar as pequenas empresas brasileiras em seu caminho para a economia digital, oferecendo uma solução fácil, confiável e escalável que possa oferecer o que as grandes empresas têm, mas com a simplicidade que uma PME precisa”, disse Brunno Saura, General Manager de Vendas do PayPal Brasil.

A solução apresenta um processo simples de integração e implementação, permitindo que as empresas comecem a aceitar pagamentos em apenas alguns minutos por meio de plataformas de e-commerce, redes sociais, QR code e links de pagamento.

As pequenas e médias empresas brasileiras já adotaram o PPCP para aprimorar suas capacidades de pagamento. “Na Menina Shoes, buscamos constantemente oferecer uma experiência de compra premium, segura e fluida para milhares de clientes em todo o Brasil. Com o PayPal Complete Payments, encontramos uma solução completa que tem impulsionado nossa conversão, fidelização e eficiência operacional. A tecnologia de prevenção a fraudes tem sido um diferencial no dia a dia, garantindo segurança sem comprometer a performance. Estamos muito satisfeitos em contar com o PayPal como parceiro estratégico nessa jornada de crescimento e inovação no varejo digital”, afirma Marlon Pitoli, CEO da Menina Shoes.

VTEX, uma das primeiras empresas a integrar a solução, destaca os benefícios imediatos. “Consideramos que a parceria com o PayPal tem o potencial de proporcionar uma experiência fluida e segura para os clientes, o que pode contribuir para aumentar as taxas de conversão”, diz Fabio Schimidt, VP of Solution Engineering da VTEX. A solução já está disponível também em outros parceiros locais.

Venda mais com mais segurança

Pequenas empresas enfrentam uma série de desafios, desde encontrar novos clientes até aumentar as vendas. Dar aos compradores mais opções sobre como podem pagar pode ajudar a transformar perspectivas em clientes e aumentar as vendas. 77% dos usuários do PayPal no Brasil estão mais propensos a finalizar uma compra de uma pequena empresa desconhecida quando o PayPal está presente1, porque isso lhes traz mais segurança e contexto.

Além disso, o sistema de prevenção de fraudes em tempo real do PayPal garante maior segurança monitorando transações e mitigando riscos, proporcionando tanto aos comerciantes quanto aos clientes um ambiente de pagamento mais seguro.

O lançamento também está alinhado com a estratégia global do PayPal de expandir o acesso a soluções de pagamento integradas, seguras e escaláveis. O PayPal Complete Payments foi apresentado com sucesso em mercados internacionais como China, Canadá, Reino Unido e vários mercados europeus. Agora está adaptado às necessidades específicas do mercado brasileiro, permitindo que as empresas operem de forma mais segura, eficiente e global.

O PayPal introduzirá ao mercado gradualmente novos recursos com o PayPal Complete Payments para apoiar totalmente as empresas brasileiras, trazendo as inovações globais da companhia para o produto no país. As empresas podem integrar a solução através do ecossistema de parceiros do PayPal ou com a equipe de vendas direta.

