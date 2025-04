Peças atemporais podem compor um guarda-roupa inteligente

A relação das pessoas com a moda está mudando, trazendo à tona termos que apresentam propostas mais conscientes, comportamento que é considerado tendência. Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que oferece cursos na área de moda, um dos conceitos que têm ajudado a trazer uma visão mais sustentável é o chamado guarda-roupa inteligente.

Ele tem como base a escolha de peças atemporais que possam ser usadas em diferentes ocasiões. Por exemplo, com uma calça legging preta, é possível criar diversos looks, transitando entre o universo fitness e o streetwear.

Especialistas explicam que o guarda-roupa inteligente, além de ser um conceito sustentável, traz mais praticidade para o dia a dia, uma vez que todas as peças costumam combinar entre si e facilitar a criação de visuais.

Para aqueles que desejam ter um armário inteligente em casa, há dicas que podem ajudar. O Senac e os profissionais que atuam na área da moda oferecem orientações para escolher as peças certas e conquistar um guarda-roupa consciente e versátil.

Escolha peças básicas no seu guarda roupa

A base de um guarda-roupa inteligente são as peças básicas. Em entrevista à imprensa, a fashionista e influenciadora de moda Gabriela Sales, também conhecida como Rica de Marré, explica que investir em roupas atemporais é o primeiro passo para elaborar um armário que permita fazer combinações inteligentes no dia a dia.

Ela recomenda a escolha de itens clássicos que continuam em alta, independente das tendências: regata lisa, camiseta, camisa, blazer, jeans reto sem muitos detalhes e calça são as apostas. No verão, optar por peças clássicas da moda praia, como o biquíni cortininha, também é uma alternativa.

Busque por cores neutras

As cores também devem seguir a premissa das peças, sendo tons que permitem combinações mais fáceis. O Senac indica optar por peças com cores neutras e, no caso das estampas, investir em padronagens mais simples.

Gabriela diz que, em seu guarda-roupa inteligente, gosta de priorizar peças nas cores branca, preta, nude, cinza e off-white, pois, dessa forma, consegue criar mais combinações.

Descubra seu estilo

Em entrevista à imprensa, a consultora de imagem pessoal Tainá Alencar explica que, para compor um guarda-roupa inteligente, é importante conhecer o próprio estilo e as peças que trazem mais conforto e bem-estar.

A profissional orienta que as tendências não devem limitar as escolhas. Em vez disso, podem servir como inspiração para adaptações que reflitam a personalidade. Existem peças que não são tão básicas, mas que, no estilo de cada pessoa, podem ajudar a criar combinações atemporais e versáteis.

Qualidade supera a quantidade

De acordo com o Senac, o conceito de guarda-roupa inteligente é sustentável, e isso se deve, em grande parte, à proposta de looks e de um estilo de vida mais consciente. A ideia é que as pessoas que adotem a proposta tenham em mente que a qualidade supera a quantidade.

Isso significa que, em vez de comprar várias peças e encher o armário de itens, é válido optar por quantidades menores, mas que sejam de boa qualidade, para garantir maior durabilidade.

Aprenda a fazer combinações

Além das peças atemporais, outra base do guarda-roupa inteligente é a versatilidade. Tainá Alencar alerta que aprender a combinar as peças oferece uma variedade maior de looks.

A calça legging, por exemplo, pode ser usada na academia ou em um jantar, ao ser combinada com um blazer e salto alto. Pensar em combinações inusitadas e diferentes ajuda a ampliar as possibilidades de looks.

Doe e descarte sempre que necessário

Ainda de acordo com o Senac, para funcionar, o guarda-roupa inteligente precisa ser prático. Para isso, é importante revisá-lo constantemente, retirando as peças que são raramente usadas ou que estão em mau estado.

Doar ou reciclar as peças contribui para liberar espaço e manter a proposta sustentável. Mas, nos casos em que as roupas não estão em bom estado, o ideal é descartá-las.