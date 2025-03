Pessoas que fazem caminhada aos finais de semana pela Avenida Brasil em Americana- pedestres- entraram em contato com a reportagem do NM para reclamar das grades de proteção no trecho próximo ao Parque Ecológico.

Um deles conta que chegou a colocar cordas no local para alertar os demais circulantes. “Vejo pais passando com crianças ali e o risco é grande”, disse.

A foto que ilustra a reportagem é a do vertedouro da lagoa que vem do zoológico.

Pedestre reclama do mato e do risco da dengue

Outra reclamação dos frequentadores do local é que o mato vem tomando conta do espelho dágua ‘a olhos vistos’.

E o mato com água se torna ponto de proliferação de pernilongos.

Americana passa por mais uma longa crise de dengue com mais de 10 mortes registradas no ano e mais de mil casos oficialmente registrados.

