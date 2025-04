Pedro e o Violimo retrata autismo, música e conexão

O autor Ronaldo Britto está lançando seu mais recente livro, “Pedro e o Violino”. O livro será oficialmente lançado hoje, 2 de abril de 2025, coincidindo com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

“Pedro e o Violino” conta a comovente história de Pedro, um menino quieto que se comunica com o mundo à sua própria maneira. Quando sua amada avó Josefina parte, Pedro tem dificuldade em entender para onde ela foi.

Através de sua conexão especial com o avô Américo e da descoberta da música, Pedro encontra sua voz por meio do violino, criando uma linda melodia que ajuda sua família a compreender sua percepção do mundo.

Com uma prosa delicada e envolvente, Britto conduz o leitor por uma história que ilumina as nuances do autismo, abordando o tema com sensibilidade e empatia. O livro celebra os laços familiares, a comunicação não verbal e o poder da música como forma de expressão.

Publicado pelo selo infantil O Gato Sebastião, “Pedro e o Violino” apresenta ilustrações de Ilustras Carolina by Beatriz Carolina Pessoa, em um projeto gráfico desenhado por Eliane Lüders, criando uma experiência visual que complementa a emoção da narrativa.

‘Ideal para leitura em família e em escolas, o livro promove diálogos sobre o autismo, a diversidade na comunicação e a importância de acolher diferentes formas de expressão.

Pedro e o violino na Amazon

Após o lançamento, as versões digital e impressa estarão disponíveis para compra na Amazon.

