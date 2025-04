Pedro Scooby vence Gigantes de Nazaré

No último domingo (13), o surfista Pedro Scooby venceu o troféu de maior onda masculina na 7º edição dos Gigantes de Nazaré. Realizado em Portugal, o carioca desbancou o compatriota Will Santana nos momentos finais do evento, ao surfar uma onda de mais de 18 metros de altura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao todo, 21 surfistas participaram do campeonato – maior número até hoje. Os atletas foram divididos em trios com pilotos de jet-skis ajudando nos resgates.

Scooby ficou com a equipe amarela, junto com Lucas Chumbo e Lucas Fink. Chumbo também foi premiado com a melhor performance individual dos Gigantes de Nazaré 2025. Na categoria feminina, Michelle Des Bouillons pegou a maior onda, com 16,80 metros, superando a paranaense Michaela Fregonese.

As disputas foram com emoção até o fim. Durante grande parte do evento, quem liderava o ranking era Will Santana, com um paredão de 17,62 metros. Porém, na última sessão, Scooby conseguiu encontrar a maior onda do campeonato e virou o jogo no apagar das luzes, garantindo o título para a equipe amarela.

Pedro Scooby

Campeão no ano passado e atual vice do Nazaré Big Wave Challenge, principal campeonato de ondas gigantes do mundo, junto com seu compatriota Lucas Chumbo, Pedro Scooby, aos 36 anos, vive um dos seus melhores momentos da carreira em competições com uma sequência incrível de resultados.

Leia + Sobre todos os Esportes