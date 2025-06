Depois de ser dado como praticamente morto, o jogador de futebol Pedro Severino se recuperou nos últimos 5 meses e obteve alta esta terça-feira em Ribeirão Preto.

Ele se acidentou na virada do ano na rodovia Anhanguera em Americana quando voltava do feriado para as acomodações do Red Bull Bragantino.

Ele foi atendido em Americana e chegou a passar por procedimento para confirmação de morte encefálica, mas foi levado para a cidade onde morava e foi tratado até obter alta, quase meio ano depois da tragédia.

Nota Unimed Ribeirão sobre Pedro Severino

A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 10 de junho, após 96 dias de internação no Hospital Unimed Ribeirão Preto.

Durante todo o período, Pedro foi assistido por uma equipe composta por intensivistas liderados pelo médico Dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.

O Hospital Unimed Ribeirão Preto fará uma coletiva com a equipe médica responsável, que irá apresentar informações detalhadas sobre o caso.

