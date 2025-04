Peixe varia 428% e ovo de páscoa 84%, revela Procon SB

Peixe caro- O Procon de Santa Bárbara d’Oeste, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Relações Institucionais e à Fundação Procon-SP, divulgou nesta segunda-feira (14) os resultados das pesquisas de preços de ovos de Páscoa e peixes, realizadas entre os dias 1º e 7 de abril de 2025 em supermercados do Município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os produtos analisados, o destaque de maior variação ficou com o camarão cinza, que apresentou uma diferença de 428% no preço por quilo — oscilando de R$ 45,98 a R$ 242,80.

Peixe sardinha

Já a sardinha salgada teve a segunda maior disparidade: 218,76%, com preços entre R$ 12,90 e R$ 41,12.

Outros produtos também chamaram a atenção do Procon de Santa Bárbara, como a tilápia: variação de 157,15%, com preços entre R$ 21,98 e R$ 89,95; a pescada: 115,44%, de R$ 39,90 a R$ 85,96; e o salmão: 118,63%, oscilando de R$ 69,98 a R$ 153.

Já a menor variação ficou por conta de produtos como abadejo, atum e bacalhau saith, cujos preços se mantiveram constantes entre os estabelecimentos consultados.

Entre os ovos de Páscoa, a maior variação de preço foi registrada no Ovo Arcor ao leite 190g, com 83,72% de diferença: os preços variaram de R$ 42,99 a R$ 78,98, dependendo do estabelecimento. Além disso, outros produtos apresentaram diferenças notáveis, como o Ovo Tortuguita Estrela Ninja 120g (variação de 74,44%, com preços entre R$ 42,99 e R$ 74,99), o Ovo Ouro Branco 359g (variação de 73,62%, com preços entre R$ 57,59 e R$ 99,99) e o Ovo Sonho de Valsa 357g (variação de 60,29%, com preços entre R$ 53,59 e R$ 85,90).

Já entre os produtos das marcas Lacta e Nestlé, a maior diferença foi observada no Ovo Sonho de Valsa 357g, com 60,29% de variação, sendo encontrado de R$ 53,59 a R$ 85,90.

Cuidados

O Procon de Santa Bárbara d’Oeste alerta que, além da comparação de preços, é fundamental que o consumidor esteja atento à conservação e integridade dos produtos. Para os peixes, o consumidor deve observar as condições de armazenamento, aparência e frescor. É preciso observar nos peixes frescos se os olhos estão brilhantes e salientes, se as escamas estão bem presas ao corpo e se a barriga está firme. No caso do bacalhau, pintas vermelhas ou pretas indicam deterioração.

Já no caso dos ovos de Páscoa devem ser mantidos longe de produtos de limpeza e de fontes de calor, e suas embalagens não devem estar violadas, amassadas ou com furos. Produtos com brindes, como brinquedos, precisam trazer na embalagem a indicação de que estão certificados pelo Inmetro e a faixa etária adequada. Após a abertura, o selo do Inmetro deve estar presente também na embalagem do brinquedo.

A pesquisa completa com os preços de peixes e ovos de Páscoa está disponível na sede do Procon, localizada na Rua Graça Martins, 436 – Centro (entrada pela lateral), das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.5779.

Leia + sobre comida, bebida e receitas