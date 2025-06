Pele descascando no frio? Entenda as causas e como tratar

Especialista esclarece que reforçar a hidratação cutânea durante as baixas temperaturas é essencial

Com a chegada do frio, é comum perceber a pele mais ressecada, sensível e até descamando. Isso acontece porque as baixas temperaturas, associadas ao ar seco, reduzem drasticamente a umidade do ambiente — e, por consequência, da pele.

A exposição ao vento, os banhos quentes e prolongados e o uso de aquecedores, que diminuem ainda mais a umidade do ar, comprometem a barreira de proteção natural da pele, facilitando a perda de água e deixando-a mais vulnerável a irritações, fissuras e desconforto.

“A pele sofre um choque térmico constante durante o inverno, e isso compromete sua barreira de proteção natural. Quando a hidratação não é reforçada, o ressecamento se intensifica e leva à descamação, coceira e até microfissuras, que podem evoluir para irritações”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede referência no desenvolvimento de cosméticos hipoalergênicos. “É essencial ajustar a rotina de cuidados conforme o clima. Produtos suaves, com ativos que restauram e protegem, fazem toda a diferença nessa época do ano.”

A boa notícia é que é possível prevenir e tratar a pele descascando com hábitos simples e eficazes. Veja a seguir cinco cuidados indispensáveis para manter a pele saudável e confortável durante os meses mais frios.

Reforce a hidratação com ativos específicos

No inverno, a pele perde água com mais facilidade, o que exige atenção redobrada à hidratação. É importante investir em fórmulas que atuem tanto na superfície quanto nas camadas mais profundas, ajudando a reter a umidade e restaurar a barreira cutânea.

Ingredientes como pantenol, alantoína e antioxidantes naturais são especialmente eficazes nesse processo. Quando usados de forma constante, esses ativos ajudam a suavizar áreas ásperas, prevenir rachaduras e reduzir a sensibilidade típica dos dias frios.

Atenção redobrada à região dos olhos

A área dos olhos é uma das mais sensíveis do rosto — é a que mais denuncia os efeitos do clima seco. A pele fina dessa região perde hidratação rapidamente, o que favorece o aparecimento de linhas de expressão, inchaço e até manchas.

“Além de hidratar profundamente, é fundamental utilizar fórmulas que ajam de forma intensiva nas camadas da pele, promovendo firmeza, elasticidade e uniformidade no tom”, reforça Julinha.

Cuide das mãos e dos pés com fórmulas protetoras

As extremidades são constantemente expostas ao frio, produtos de limpeza, tecidos sintéticos e fricção, o que torna as mãos e os pés especialmente propensos a rachaduras, descamação e irritações.

Para protegê-los, é importante usar cremes que criem um filme protetor sobre a pele, evitando o contato direto com agentes agressivos do ambiente. Texturas que absorvem rapidamente e não deixam resíduos são ideais para manter o cuidado mesmo durante o dia, sem atrapalhar outras atividades.

Em casos de maior sensibilização, o uso noturno, com luvas ou meias de algodão, potencializa o efeito reparador.

Evite banhos longos e muito quentes

Embora tentadores nos dias frios, os banhos quentes retiram a camada lipídica da pele — uma proteção natural que impede a perda de água. Essa remoção intensifica o ressecamento e a sensibilidade, especialmente em peles já fragilizadas pelo clima. O ideal é manter o banho em temperatura morna e limitar seu tempo.

Logo após, com a pele ainda levemente úmida, aplicar um hidratante ajuda a selar a umidade e maximizar os efeitos do cuidado.

Não esqueça dos lábios

Os lábios merecem atenção especial durante o inverno, já que não possuem glândulas sebáceas e, por isso, ressecam mais facilmente. O vento frio, o ar seco e o hábito de umedecer a boca com saliva contribuem para o surgimento de rachaduras, descamação e até fissuras doloridas. Usar um balm nutritivo ao longo do dia cria uma barreira protetora que impede a perda de umidade e ameniza os efeitos do clima.

Além disso, é fundamental escolher batons que, além de colorir, tratem os lábios com suavidade e segurança. Fórmulas hipoalergênicas e dermatologicamente testadas oferecem uma sensação de emoliência, proteção e conforto ao longo do dia. Com textura cremosa e cobertura duradoura, esses produtos realçam o formato natural da boca sem causar ressecamento, descamação ou reações indesejadas, mesmo em peles mais sensíveis.

Sobre a Alergoshop:

A Alergoshop é referência no Brasil em produtos hipoalergênicos, desenvolvidos para promover saúde, bem-estar e uma rotina mais consciente. Com mais de 30 anos de mercado, a marca atende tanto pessoas com pele sensível ou com tendência a alergias quanto consumidores que buscam opções com menos ativos agressivos e maior cuidado com o corpo. Seu portfólio conta com mais de 240 itens livres de 95 substâncias nocivas, 100% Cruelty Free e possui selo oficial da empresa Eureciclo. Reconhecida pela qualidade e preferida por mais de 90% dos médicos especialistas, a Alergoshop é sinônimo de confiança e inovação.