O Instituto Pernas da Alegria realizou, no sábado (19), uma manhã mágica e cheia de significado no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento especial de Páscoa reuniu crianças, jovens e adultos com deficiência, suas famílias, voluntários e parceiros especiais, em momentos de pura inclusão, afeto e celebração da vida.

Desde cedo, o parque se encheu de sorrisos, sons de alegria e muita troca de carinho. A programação foi pensada com cuidado para acolher a todos de forma acessível e divertida. Entre as atividades, destacou-se a contação de histórias que emocionou ao falar sobre o amor de Deus e a esperança que a data simboliza.

Em seguida, as crianças participaram de brincadeiras recreativas adaptadas, conduzidas com carinho pelos voluntários do Instituto.

Muita festa com o Pernas da Alegria

A tradicional caça aos ovos de Páscoa foi um dos momentos mais esperados: olhos atentos, corações pulsando de alegria e muitas risadas tornaram a atividade ainda mais especial. Cada criança recebeu seu ovo com direito a muita festa, reforçando o sentimento de pertencimento e valorização.

Após a caça aos ovos, a diversão continuou com uma atividade empolgante: o lançamento de foguetes de papel. Com a ajuda dos voluntários, as crianças puderam soltar seus próprios foguetes, celebrando a liberdade de brincar, imaginar e sonhar alto.

E, como todo momento especial também pede um gostinho especial, todos puderam desfrutar de um lanche coletivo, preparado com carinho. Entre refrigerantes, cupcakes, lanchinhos e melancias. Todos se deliciaram.

A iniciativa contou com o apoio de parceiros e doações que tornaram possível mais essa manhã inesquecível.

Contamos sempre com o apoio incondicional da Guarda Civil de Santa Barbara D’Oeste, onde foram representados pela Inspetora Fernanda e do Subinspetor Corassari, juntamente com suas equipes.

Para o Instituto Pernas da Alegria, celebrar a Páscoa é também reafirmar o compromisso com uma sociedade mais inclusiva, na qual todas as crianças tenham o direito de viver experiências encantadoras, com respeito, acolhimento e alegria.

“Uma pascoa com alegria !! Pernas da Alegria agradece a todas as crianças familias q estiveram conosco nessa manhã liindaa cheia de emoção e delicioosaa ovos coelhos e muito amor!”

Deseja Palhacinha Lilica a todos.

Porque quando se tem amor e inclusão, a Páscoa se torna ainda mais doce — e cheia de cor, foguetes e sorrisos.

