Personalidades recebem Título de Cidadão Sumareense em sessão solene da Câmara Municipal

Na noite desta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Sumaré realizou a entrega do Título de Cidadão Sumareense e da Medalha Dorival Gomes Barroca, em sessão solene ocorrida no Clube Recreativo. No evento, que contou com a presença da Banda Sinfônica Municipal, sob regência do maestro Jair dos Santos, foram condecoradas 26 personalidades de destaque.

A Medalha Dorival Gomes Barroca é concedida anualmente a artistas, artesãos, escritores e a todos que desenvolvem atividades ligadas à cultura em Sumaré. O nome da medalha é uma homenagem ao maestro Dorival Gomes Barroca, o Pico Barroca. O maestro formou muitos músicos em Sumaré e criou diversos grupos musicais. Após a sua morte, Pico foi justamente homenageado pela Prefeitura, que deu o nome de Dorival Gomes Barroca à Banda Sinfônica Municipal de Sumaré.

Já o Título de Cidadão Sumareense é concedido a pessoas que não nasceram em Sumaré, mas que são dignas de honraria e prestaram relevantes serviços ao município. Todas as homenagens foram votadas e aprovadas por unanimidade pelos vereadores.

Confira os homenageados de 2023:

MEDALHA DORIVAL GOMES BARROCA:

Alaerte Menuzzo (indicado pelo vereador Silvio Coltro)

Dupla Dynno e Diego (vereador Gilson Caverna)

Dupla sertaneja Jorge e Cristiano (vereador Rai do Paraíso)

Edvaldo Moreira de Godoy (vereador Rai do Paraíso)

Geraldino Luiz de Moura Filho (vereador Rodrigo Dorival Gomes)

José Soares Lopes (vereador Willian Souza)

Moisés Probio (vereador Digão)

Thiago Linns (vereador Willian Souza)

Wellington Nunes (vereador Tião Correa)

Wesley Silva Oliveira (vereador Willian Souza)

TÍTULO DE CIDADÃO SUMAREENSE:

Antônio Dirceu Dalben (indicado pelo vereador Silvio Coltro)

Antonio Joaquim Martins de Oliveira (vereador Digão)

Carlos Alberto Sobral Ferreira (vereador Valdir de Oliveira)

Domingos Guerreiro (vereador Tião Correa)

João José Lopes (vereador Rudinei Lobo)

João Matheus Gigo Moranza (vereador Rai do Paraíso)

José Felipe da Silva (vereador Andre da Farmácia)

Luiz Mário de Toledo (vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Padre Luan Flávio de Oliveira (vereador Tião Correa)

Padre Luiz Sérgio Damasceno de Souza (vereador Toninho Mineiro)

Padre Rafael Coradini Machado (vereador Ney do Gás)

Padre Renato de Moura Petrocco (vereador Willian Souza)

Pedro Benedito Maciel Neto (vereador Rodrigo Dorival Gomes)

Rodrigo Ongaro (vereador Rai do Paraíso)

