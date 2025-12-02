Peso de pino x anilhas: qual a diferença no treino?

Quem frequenta academia já percebeu: nem todas as máquinas funcionam da mesma forma. Algumas têm aquele pino para escolher a carga rapidamente, outras pedem que sejam acrescentadas anilhas nas laterais. Mas, afinal, qual é a diferença entre esses dois tipos de equipamento e quando cada um faz mais sentido?



A resposta tem menos a ver com “melhor ou pior” e mais com objetivo, nível de experiência e até acessibilidade do treino. E entender isso pode ajudar muito a montar treinos mais eficientes e seguros.



Máquinas de pino: práticas, guiadas e ótimas para quem busca segurança



De acordo com a Life Fitness / Hammer Strength, as máquinas com peso de pino são as favoritas de quem está começando ou quer treinar com mais estabilidade. Como o movimento é guiado, elas ajudam a manter a postura e diminuem o risco de errar a execução. Outra vantagem é a praticidade: ajustar o peso é só mudar o pino, sem precisar parar tudo para organizar anilhas. Isso facilita a vida de iniciantes, idosos e até de quem está em reabilitação ou tem mobilidade reduzida.



Esse tipo de máquina também oferece uma progressão mais linear, ideal para quem precisa aumentar cargas de forma gradual ou tem receio de movimentos muito livres.



Máquinas com anilhas: mais liberdade de movimento e intensidade



Já os equipamentos que usam anilhas, muito comuns em treinos de força e performance, permitem movimentos mais naturais e mais próximos da biomecânica do corpo. Segundo a Life Fitness / Hammer Strength eles costumam ser a escolha de quem gosta de estímulos variados, treinos intensos e exercícios que exigem mais controle muscular.



Outro ponto importante: por oferecer uma resistência mais “orgânica” ao longo do movimento, as máquinas com anilhas são excelentes para desenvolver força e explosão.



O futuro do treino!



Independente do sistema de carga, uma tendência forte do setor fitness é tornar o treino mais inclusivo, intuitivo e democrático. O mercado vem investindo em equipamentos que combinam liberdade de movimento, ajustes mais leves e acessibilidade real, inclusive para cadeirantes ou pessoas que treinam sentadas.



Um exemplo dessa nova geração é o conceito por trás do Universal Cable, da Life Fitness / Hammer Strength, desenvolvido para permitir uma grande variedade de exercícios com ajustes feitos com apenas uma mão. O foco é facilitar a experiência e fazer com que mais pessoas se sintam confortáveis treinando, seja no básico, seja em movimentos avançados.



