Pet no Parque: Parque Dom Pedro promove adoção responsável de animais e transforma vidas

Evento será neste sábado, 28, das 11h às 15h, na área externa da Entrada Árvores; 70 animais já foram adotados em 2025

Quem tem um pet é mais feliz? A resposta dos que adotam um animalzinho é sempre sim. O sorriso no rosto do professor Wellington Vinicius dos Santos confirma. Na edição de maio do Pet no Parque, promovido pelo Parque Dom Pedro, ele levou para a casa a doce Manga, que agora está com 4 meses. A cachorrinha, segundo ele, foi uma aliada em seu tratamento para depressão. “A Manga me ajudou muito, ter uma companhia dentro de casa é indescritível, assim como pode sair e caminhar com ela. Tem sido muito positivo”, conta ele, que já planejava adotar. “Quando soube do Pet no Parque, fiquei muito empolgado. Escolhi a Manga rapidamente, ela é do jeito que eu queria.”, completa.

Experiências especiais como a de Wellington podem ser vividas no próximo sábado, 28 de junho, das 11h às 15h, quando acontece a próxima edição do Pet no Parque. O evento é uma oportunidade para cães e gatos resgatados encontrarem um lar amoroso. A ação, realizada na área externa da Entrada Árvores do Parque Dom Pedro, em parceria com a ONG Aliança do Bem, OperaCÃO e Toca dos Gatos já possibilitou que 70 animais fossem adotados.

Adotar vai muito além de oferecer um lar a um animal resgatado. Estudos indicam que a presença de um pet pode reduzir o estresse, aumentar a sensação de felicidade e fortalecer vínculos emocionais, além de trazer mais propósito ao dia a dia.

“O Pet no Parque não apenas facilita a adoção, mas também cria momentos especiais, fortalecendo laços e proporcionando alegria para quem decide acolher um novo companheiro”, destaca Tatiane De Conto, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS.

O Parque Dom Pedro também oferece uma infraestrutura para receber os pets, com bebedouros distribuídos pelo empreendimento, kits para coleta de dejetos e empréstimo de carrinhos para pets de pequeno porte. Para garantir o bem-estar de todos, algumas regras devem ser respeitadas, como o uso obrigatório de coleira e guia curta, além de restrições para algumas raças de guarda, como Pit Bull e Rottweiler.

Serviço – Pet no Parque

Data: sábado (28/06)

Horário: das 11h às 15h

Local: Entrada Árvores, área externa

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa Genebra – Campinas/SP

Instituições parceiras: Aliança do Bem, OperaCÃO e Toca dos Gatos.

