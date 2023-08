A PF (Polícia Federal) apreendeu na noite desta

quarta-feira o telefone de Frederick Wassef. A ação foi quando ele jantava em um restaurante de luxo em São Paulo.

Ele foi alvo de busca e apreensão e teve o seu celular levado. Essa urgência da polícia é completamente fora dos padrões. Deve estar se desenhando o que queremos muito ver acontecer.

A Polícia brasileira deve pedir ao FBI diligência à joalheria onde o Rolex de Bolsonaro foi recomprado pelo advogado. O objetivo é buscar provas e respostas sobre a aquisição do relógio pelo advogado do ex-presidente. A Polícia Federal fez uma lista de pedidos ao órgão norte-americano.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP