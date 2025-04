PF investiga organização criminosa que levou mais de 700 brasileiros ilegalmente aos EUA

A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por promover a entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos. De acordo com as investigações, o grupo atuava há anos no aliciamento de pessoas interessadas em migrar para os EUA, utilizando rotas clandestinas pela América Central até alcançar a fronteira com o México. Estima-se que, ao menos, 700 brasileiros tenham sido levados ao território norte-americano por meio desse esquema, que também envolvia a cooperação de coiotes internacionais e o uso de documentos falsificados.

Os criminosos cobravam valores que variavam entre R$ 100 mil e R$ 150 mil por pessoa, dependendo do ponto de partida e do tipo de “pacote” oferecido. As promessas incluíam travessias seguras, orientações jurídicas e até hospedagem no destino, mas a realidade era outra: os migrantes enfrentavam riscos extremos, situações precárias durante o trajeto e a constante ameaça de detenção pelas autoridades americanas.

Redes ilegais se sofisticam e desafiam autoridades

De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, fundador da Toledo e Associados, escritório de advocacia com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, o caso revela não apenas a atuação de quadrilhas locais, mas o fortalecimento de uma rede transnacional de imigração irregular. “Essas operações são altamente estruturadas, com ramificações em diversos países e atuação coordenada. Elas exploram o desespero de quem busca uma vida melhor, mas acabam colocando essas pessoas em risco e fora da proteção da lei”, avalia.

O esquema desarticulado nesta semana não foi um caso isolado. Em junho do ano passado, uma outra investigação da PF revelou que mais de 400 brasileiros haviam sido levados ilegalmente aos EUA, movimentando mais de R$ 50 milhões em pagamentos ilícitos. Para Toledo, a reincidência dessas ações aponta para a necessidade de atuação integrada entre os países e de uma comunicação mais efetiva com a população.

“Muitos não conhecem os caminhos legais possíveis para migrar e acabam recorrendo a soluções perigosas. A informação, aliada ao combate efetivo dessas redes, é uma das formas mais eficazes de reduzir esse tipo de prática”, reforça.

Alternativas legais evitam riscos e oferecem mais estabilidade

Segundo o advogado, mesmo que não sejam detidos de imediato, esses migrantes vivem sob constante ameaça de deportação e com acesso limitado a serviços básicos. “Quem cruza a fronteira sem autorização dificilmente terá acesso a emprego formal, saúde, educação ou qualquer tipo de proteção jurídica. E, no cenário atual, o rigor das autoridades de imigração americanas está ainda mais acentuado”, comenta Toledo.

Toledo ressalta a importância de buscar orientação antes de tomar qualquer decisão. “Há vistos de trabalho, estudo, investimento e outras possibilidades legítimas que podem viabilizar a permanência legal nos Estados Unidos. O problema é que muitas pessoas desconhecem esses caminhos ou acreditam que são inacessíveis, quando na verdade, com o apoio adequado, podem ser viáveis”, conclui.

