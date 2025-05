Um homem que ‘deu pinote’ em um GM Celta, conseguiu jogar fora mochila com drogas acabou se dando mal na tarde desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

WOA foi detido durante a Operação 100 Dias, da Polícia Militar 19º BPM/I – 2ª Cia. Os policiais conseguiram prender o homem por tráfico de drogas.

Ele foi parado por volta das 16h45, já no cruzamento das avenidas de Cillo com Corifeu de Azevedo Marques. A perseguição foi iniciada ainda na Rodovia SP-304, via de enorme movimento.

Tentou fugir no pinote

O suspeito conduzia um Celta prata e vinha em alta velocidade. Ele tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Durante a fuga, ele lançou uma mochila preta para fora do veículo.

Os policiais encontraram um tablete de maconha sob o banco do passageiro. E na mochila dispensada havia 160 porções de cocaína, 156 de crack, 42 de maconha e uma porção média de crack.

W. foi encaminhado ao Plantão Policial da cidade, onde permaneceu preso por tráfico de drogas, com base no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

