O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quarta-feira (30) a realização de uma nova linha de atendimentos na Saúde Pública do Município. A partir de maio serão executadas cirurgias na especialidade de Urologia.

Em parceria entre Prefeitura e Hospital Santa Bárbara serão oferecidas 60 cirurgias de Nefrolitotripsia e Ureterolitotripsia unilateral e bilateral, em investimento de mais de R$ 750 mil.

A Secretaria de Saúde, por meio da Central de Regulação, entrará em contato com os pacientes que aguardam pelo procedimento para o devido agendamento.

“A linha de cuidado de Urologia ocorre nos mesmos moldes de outras já realizadas por nós, como a de cirurgias vasculares e também dos aparelhos auditivos. Trata-se de mais uma ação planejada e organizada pelo Município, atendendo os pacientes que aguardam pelos procedimentos desde o ano de 2019 por parte do Governo do Estado, proporcionando qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso: fortalecer ações que fazem sentido na vida do barbarense, entregando serviços melhores e um atendimento digno para todo mundo”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.