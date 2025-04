O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), assinou nesta segunda-feira (14) um convênio com o Governo do Estado para transformar a área de lazer localizada na região do Conjunto Roberto Romano. O espaço, que já conta com uma praça e uma quadra poliesportiva, passará por uma completa revitalização. Entre as melhorias previstas estão a substituição da iluminação, a instalação de aparelhos de academia ao ar livre, a construção de um novo playground e a reforma completa da quadra existente.

“Mais uma ação que permite que neste local a gente tenha a participação da comunidade, as crianças possam brincar, a comunidade possa aproveitar, fazer atividade física e cuidar da saúde”, destacou o prefeito Rafael Piovezan, que participou de evento para assinatura dos convênios com o governador Tarcísio de Freitas, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

A revitalização visa tornar o espaço ainda mais acolhedor e funcional, incentivando a prática de atividades físicas por meio do programa municipal QualiVida, a convivência em comunidade e a recreação infantil.

Investimento de R$ 403 mil

No total, o investimento, feito por meio do programa Bairro Paulista, é de cerca de R$ 403 mil. Serão R$ 105 mil em recursos da Prefeitura e R$ 298 mil via governo estadual.

O investimento será na mesma região em que são construídos 372 apartamentos por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo).

O empreendimento habitacional faz parte do Programa de Parcerias com Municípios, com investimento de cerca de R$ 70 milhões, em parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, por meio da CDHU.

Cada apartamento de 47,87m² de área útil terá sala de estar e de jantar, cozinha, dois quartos, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios de oito andares contarão com elevador e nas áreas comuns serão implantados todos os equipamentos para o lazer e bem-estar, como quadra, playground, pista de caminhada e ciclovia, além de portaria.