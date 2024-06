O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou nesta sexta-feira (14) a revitalização da Praça “Dante Furlan”, no Jardim Esmeralda. A área localizada entre a Avenida São Paulo, ruas Curitiba, do Linho e do Rayon foi transformada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, configurando-se no mais novo espaço para lazer, atividades físicas e convivência.

O investimento para a execução da obra foi de R$ 1,5 milhão entre recursos do Governo do Estado de São Paulo e próprios do Município. A Praça “Dante Furlan” conta com novo campo de futebol com gramado sintético, novas quadras de areia, novo calçamento, iluminação LED, academia ao ar livre, equipamentos de calistenia, playground, quadra de basquete 3×3, pista de skate, plantio de árvores e paisagismo.

Fala Piovezan

“Uma transformação aguardada por décadas! Mais uma obra executada em uma importante parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab pelo trabalho realizado em conjunto”, agradeceu o prefeito. “Muito obrigado pela presença de cada um em mais este momento especial que vivemos juntos – em especial aos familiares do Dante Furlan, um barbarense que ajudou a construir a nossa cidade”, complementou Rafael.

Também participaram da entrega o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Hamilton Cavichiolli (Obras), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinicius Furlan (Esportes) e José Carlos Nadilichi (Planejamento), os vereadores Careca do Esporte, Isac Garcia Sorrillo, Felipe Corá e Arnaldo da Silva Alves, o comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Fernando da Silva, e a sub-comandante da Guarda Civil Municipal, Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues, o e presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Everaldo Rodrigues, além de familiares, demais convidados e moradores da região.