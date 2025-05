O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quarta-feira (7) da inauguração do modelo de franquia social da Central de Triagem da cooperativa Recicoplast, no Jardim dos Manacás. O evento foi organizado pela empresa Ambipar, responsável pela estrutura e gestão da franquia, e reuniu autoridades locais.

Com a nova estrutura, que funciona desde 2022, a Recicoplast ganha eficiência e maior capacidade de atuação dentro da lógica da economia circular. Cada unidade de triagem tem capacidade de processar até 1.400 toneladas de recicláveis por ano, reduzindo o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliando o reaproveitamento de materiais.

Durante discurso, Piovezan relembrou sua trajetória ligada à causa ambiental e destacou os avanços conquistados na cidade desde 2013, quando assumiu a Secretaria de Meio Ambiente. “Naquela época, reciclávamos cerca de 8 toneladas por mês. Hoje, estamos nos aproximando de 300 toneladas mensais. Isso mostra a força da gestão integrada e do trabalho conjunto com as cooperativas. Projeto fundamental para proporcionarmos a melhoria da gestão de resíduos e, sobretudo, melhorarmos a qualidade de vida das famílias de cooperados, que passam a sonhar com tantos outros feitos importantes para suas vidas”, afirmou.

“Vejam a diferença que esse projeto, que essa parceria do Consimares e das prefeituras da nossa região com a Ambipar está trazendo para estes trabalhadores. Essa modernização do galpão da Recicoplast traz mais dignidade para os trabalhadores cooperados, mais reconhecimento, visibilidade e ainda vai aumentar a renda familiar de cada um”, disse o presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) e prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Durante o evento, Juliana Navea, diretora de operações da Ambipar, comemorou o avanço. “Essa inauguração é a realização de um sonho que começou com indignação diante das condições precárias de trabalho em muitas centrais de triagem do Brasil. Aqui, estamos mostrando que é possível fazer o básico bem feito, com estrutura, capacitação e dignidade”.

A diretora de relações institucionais da Ambipar, Maíra Pereira, também celebrou o momento e reforçou a importância da parceria com o poder público. “Santa Bárbara d’Oeste é o primeiro município do Brasil com duas unidades franqueadas no nosso modelo. Isso mostra a ousadia, o compromisso e o exemplo que a cidade oferece ao país”, afirmou.

Além da importância ambiental, de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos, a iniciativa beneficia mais de 20 profissionais da reciclagem com trabalho e renda.

Eva dos Santos, presidente da Recicoplast, discursou sobre o assunto. “Nós não queremos só esse avião andando no chão. Queremos que ele voe cada vez mais alto. Quando esse avião decola, todos nós ganhamos. Primeiro, ganha o município, o meio ambiente ganha e, depois, traz renda para nós”.

Após o descerramento da placa, foi feito o plantio de uma muda de ipê na área da cooperativa. A franquia social da Recicoplast também tem o apoio das empresas TetraPak, Dow e CBA Alumínio.

Parceria e destaque de Piovezan

Desde 2020, Santa Bárbara d’Oeste também conta com a cooperativa Juntos Somos Fortes, a primeira a adotar o modelo de franquia social da Ambipar e referência regional em triagem padronizada.

O município ainda conta com um Hub de Reciclagem no Parque dos Ipês, que apoia mensalmente mais de 50 catadores autônomos, promovendo a comercialização adequada dos resíduos e prevenindo problemas sanitários.

A inauguração da franquia social da Recicoplast teve a participação dos secretários municipais Cléber Canteiro (Meio Ambiente), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Vinicius Furlan (Esportes), Tânia Mara da Silva (Educação) e do diretor superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Júnior.

Também estiveram presentes o diretor de novos negócios da Ambipar, Renato Alves; a engenheira Isabela Lima Silva, representante da Tetra Pak; e o gerente de sustentabilidade Gian Montagnani.

