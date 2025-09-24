O Município de Santa Bárbara d’Oeste segue com o trabalho de fiscalização e combate às queimadas registradas. Em alerta desde o início do período de estiagem, a Administração Municipal intensificou ainda mais as suas ações com o objetivo de identificar a responsabilidade do incêndio registrado no domingo (21) em diversas áreas do Município, como as regiões do bairro Firenze, Dona Margarida, Conjunto Roberto Romano, Distrito Industrial e margens das rodovias dos Bandeirantes, Luiz de Queiroz (SP-304) e Comendador Américo Emílio Romi (SP-306).

Por conta da extensão e gravidade do incêndio do domingo, que consumiu uma área de cerca de 5 milhões de metros quadrados, causando danos ambientais significativos com impacto na fauna e flora, danos materiais e prejuízo à Saúde Pública, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, propõe o endurecimento e ampliação de penas com projeto de Lei que será encaminhado até sexta-feira (26) à Câmara Municipal tratando sobre as infrações administrativas ambientais no Município.

“O incêndio registrado no domingo foi, talvez, o maior registrado na história de Santa Bárbara d’Oeste. Tivemos uma situação atípica, com três focos simultâneos em áreas distantes, somado ao fato dos vendavais que auxiliaram a alastrar o fogo. Os danos foram gigantescos e a recuperação ambiental demorará décadas. Diante disso, já estamos trabalhando na elaboração de novas leis que tratam sobre este assunto. Temos um cenário desolador e não nos falta coragem para enfrentar mais este desafio”, afirmou o prefeito.

O trabalho de conscientização com a população também será contínuo, com o assunto sendo abordado com empresas, condomínios e aqueles que estejam em áreas vulneráveis. “Vamos demonstrar a importância da atenção e do cuidado de todos. Graças a Deus, ao trabalho das equipes da Prefeitura, Guarda Municipal, Defesa Civil, Departamento de Água e Esgoto, do Corpo de Bombeiros, das brigadas de incêndio e dos cidadãos ninguém teve nenhum ferimento ou perdeu a sua vida nesta ocorrência”, completou Rafael Piovezan.

Anterior à ocorrência do domingo, o Município de Santa Bárbara d’Oeste já havia identificado e autuado os responsáveis pelas queimadas dos bairros Alphacenter, no dia 13 deste mês, e do Terras de Santa Bárbara, no dia 9 deste mês. Nestas ocasiões, as multas aplicadas chegaram a R$ 15 mil – valor previsto na legislação vigente.