O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta terça-feira (3) da recepção da Seleção Cubana de Handebol Feminino e a Seleção Dominicana de Handebol Masculino. As delegações utilizarão nos próximos dias a estrutura esportiva do Município para suas respectivas preparações visando os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em parceria entre a Prefeitura e a Liga de Handebol do Estado de São Paulo.

A agenda de compromissos das duas seleções inclui a realização de treinos e amistosos no Ginásio Municipal “J.J. Bellani”, no Jardim Itamaraty. Ambas as seleções enfrentarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que ocorrerão entre 20 de outubro e 5 de novembro. As seleções campeãs no masculino e no feminino tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Já os países que conquistarem a prata disputarão o Pré-Olímpico, no primeiro semestre de 2024.

“Com muita honra e alegria recebemos as seleções de Cuba e da República Dominicana. Santa Bárbara é uma cidade referência no Esporte em todo o Estado de São Paulo, graças à estrutura existente e ao trabalho de tantos profissionais do Esporte durante toda a nossa história. Além disso, somos reconhecidos como a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida e isso passa muito pelo nosso compromisso à frente da Prefeitura em oferecer espaços para a prática das modalidades e também dos exercícios físicos de todo e qualquer cidadão. Em Santa Bárbara é possível cuidar da Saúde por meio do Esporte. Parabéns a cada um de vocês por uma trajetória linda, uma história transformadora e por proporcionar a troca de experiências entre os países e as culturas. É muito motivador a todos nós ter a presença de vocês, referência para muitas pessoas e esportistas. Desfrutem da nossa cidade”, disse o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

“Agradeço a gentileza do prefeito, de todos os órgãos da Prefeitura, do SESI e do Hotel Casablanca, além de todos os demais envolvidos em nos ajudar a realizar um sonho, que é receber duas seleções tão competitivas como Cuba e República Dominicana”, comentou o presidente da Liga de Handebol do Estado de São Paulo, Rogério Aparecido Pinto.

“É uma grande honra ser recebido mais uma vez em Santa Bárbara. Agradecemos muito a todos, hoje e também pela experiência vivida em maio, quando estivemos aqui para a preparação da seletiva para os Jogos Pan-Americanos. Nos sentimos em casa, porque a cidade nos oferece tranquilidade, segurança e instalações esportivas, permitindo que possamos nos concentrar em nossa preparação”, afirmou o presidente da Federação Cubana de Handebol, Franklyn Salvador. “A nossa seleção se sente muito orgulhosa de estar aqui. Recebemos um tratamento muito agradável de todos, seja no Hotel ou por onde andamos em Santa Bárbara. Aqui há um povo muito acolhedor. Gosto de caminhar à noite, para ver a segurança, e vejo a gentileza de todos”, completou o chefe da delegação da Seleção Masculina da República Dominicana, Felix Stevens.

Também estiveram presentes na recepção, realizada no Hotel Casablanca, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário de Esportes, Vinícius Furlan, a coordenadora de Qualidade de Vida do SESI, Lilian Godoy, o representante do Hotel Casablanca, Bruno Guimarães, além de órgãos de imprensa.