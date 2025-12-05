O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira (3) a planta da Greiner Bio-One no Município. A visita oficial contou com a presença de representantes da empresa, autoridades locais e do Governo do Estado de São Paulo, marcando oficialmente o início das atividades em Santa Bárbara d’Oeste.

Multinacional de origem austríaca, a Greiner Bio-One está localizada no Distrito Industrial próximo à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Com quase 150 anos de história, é pioneira no segmento de tubos de coleta de sangue a vácuo com a marca VACUETTE®, com a qual é líder de mercado, sendo parceira tecnológica de laboratórios, hospitais, universidades, centro de pesquisas, e de indústrias farmacêuticas, de biotecnologia e diagnósticos.

A Greiner Bio-One tem grande know-how no desenvolvimento, produção e distribuição de produtos de alta qualidade para Pré-Analítica, BioScience, Diagnóstica e OEM, atendendo importantes players do mercado de saúde. Opera em um mercado que cresce com a população global, expectativas de vida mais longas e avanços científicos.





Grupo

Atualmente, o grupo possui mais de 2.500 colaboradores operando globalmente em 28 subsidiárias e inúmeros distribuidores em mais de 100 países. Com a capacidade de distribuição atual no Brasil, já exporta para 16 países da América Latina e, agora, ampliará ainda mais sua capilaridade e presença nos países.

“Para nós é motivo de muito orgulho e responsabilidade a Greiner Bio-One escolher Santa Bárbara d’Oeste para um investimento importante, de mais de R$ 100 milhões nos últimos anos. Aqui temos um dos mais modernos centros de distribuição do segmento e, nos próximos anos, outros tantos projetos serão colocados em prática em nossa cidade. Agradeço pela confiança em nosso trabalho e por acreditarem no potencial que Santa Bárbara d’Oeste apresenta. Somos hoje um ponto de referência em nosso Estado e em nosso País”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“Este é um presente para Santa Bárbara d’Oeste nestes 207 anos de existência. Agradeço ao prefeito Rafael Piovezan pela hospitalidade e pela lisura em todo o processo. É bom contar com pessoas competentes, capacitadas e comprometidas. Vamos continuar a escala com novos projetos”, acrescentou diretor geral Latam da Greiner Bio-One Brasil, Haroldo Fontes Graci.

Também estiveram presentes na visita oficial o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, e de Planejamento, José Carlos Naidelice, o presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio César – Kifu, o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Fernandes Betin, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e da InvestSP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade.