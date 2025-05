Piracicaba e Americana recebem o humorista Marco Luque neste fim de semana

Marco Luque realiza duas apresentações na região esse fim de semana. Na próxima sexta-feira, dia 16, às 21h, ele estará em Piracicaba, Teatro Municipal Losso Neto (Av. Independência, nº 277) e, no sábado, dia 17, também às 21h, estará no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, nº 696, Jardim Girassol). O show “É disso que eu tô falando” traz quatro personagens e um enredo surpreendente. Nas duas cidades os preços dos ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser adquiridos nas bilheterias dos teatros e no site https://ingressodigital.com. A classificação etária é de 14 anos.

O humorista, neste show, faz uma releitura de seus personagens icônicos em um novo show, após três anos percorrendo o país com o espetáculo “Dilatados”. Com textos inéditos, Luque revive quatro figuras inesquecíveis – Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. Cada um dos personagens ganha voz com novas histórias e situações hilárias que, juntas, formam um ato final muito engraçado, mostrando a versatilidade e o talento de Marco Luque para encantar plateias de todas as idades.

Jackson Faive, o motoboy paulistano, volta com toda sua irreverência e gírias típicas para contar suas aventuras urbanas mais recentes. Silas Simplesmente, o taxista, traz reflexões cômicas sobre seus casamentos mal-sucedidos e o dia a dia no trânsito. Mary Help, a diarista carismática e desastrada, promete momentos de descontração com seus “causos” de trabalho e conselhos imperdíveis para o público feminino. Já Mustafary, o rastafari pseudo-ambientalista chega com suas novas filosofias, no mínimo contraditórias, sobre as soluções que ele pensa ter encontrado para a resolução de todos os problemas do nosso planeta. A criação e direção são de Marco Luque e Guilherme Rocha.

