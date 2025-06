Prático, Pix automático exige cuidados antes de ser autorizado

A partir do próximo dia 16 entra em vigor uma nova modalidade de pagamento, o Pix automático. A funcionalidade disponibilizada pelo Banco Central será semelhante ao débito automático para casos de pagamento recorrente de dívidas e promete simplificar este tipo de operação tanto para consumidores quanto para empresas. A praticidade, porém, pode facilitar a ação de fraudadores que podem criar meios de enganar as pessoas, fazendo com que elas autorizem o pagamento para um boleto falso, direcionando o dinheiro para a conta deles e não para a do verdadeiro credor.

Para evitar cair em armadilhas, Rafael Almeida, chefe de operações da Grab&Go, empresa de tecnologia do Edan Finance Group, sugere que o usuário tenha atenção e tome algumas atitudes simples no momento de autorizar o Pix automático. “A primeira iniciativa é verificar se realmente reconhece a empresa e se confia no serviço que está sendo cobrado. A segunda é atentar para as datas de vencimento das cobranças e saldo disponível para as mesmas. E por último, ter conhecimento de que o sistema exige um consentimento prévio e permite o cancelamento das cobranças a qualquer momento”.

Uma das vantagens do Pix automático é que antes do último apertar de botão confirmando a transação dá para ver se o pagamento está sendo feito na conta da empresa verdadeira ou se o nome que aparece nada tem a ver com a dívida. Nesse caso basta abortar o processo. “Mas vale ressaltar que, em caso de dúvidas ou cobranças indevidas, é essencial entrar em contato com a empresa ou tomadora de serviços”, completa Almeida.

Para usar o Pix automático, prestadores de serviços e demais empresas devem cadastrar esta cobrança como recorrente. O pagador vai receber uma notificação no app do seu banco, solicitando a autorização destas cobranças. Após autorizar, os pagamentos ocorrerão de forma automática, sempre na data de vencimento descrita, sem precisar de confirmação a cada cobrança. “Tudo com a segurança e transparência do Pixe dentro do app do banco ou instituição financeira. Um ponto importante é que o pagador pode cancelar a recorrência destas cobranças quando quiser, com a facilidade e direto do app do banco”.

Impacto

Para Almeida, o Pix automático trará um impacto positivo sobre o sistema financeiro. O primeiro é que ele promete trazer mais eficiência e modernização aos pagamentos recorrentes. E os principais impactados serão as empresas prestadoras de serviços, devido a algumas vantagens como redução da inadimplência, o que aumenta a previsibilidade de pagamentos e fluxo de caixa das empresas, e a redução de custos com o envio de cobranças recorrentes de forma manual.

Vale lembrar que débito automático é coisa de empresa grande, principalmente concessionárias de serviços públicos. O Pix automático, por sua vez, está ao alcance de qualquer empresa, de todos os portes. Já para o lado do consumidor, a automação traz como vantagens facilidade, comodidade, diminuição de atrasos e multas, transparência, controle nos pagamentos e flexibilidade, pois essas recorrências podem ser canceladas a qualquer momento. “Em linhas gerais, a expectativa é de mais agilidade, competitividade e inovação no mercado financeiro”.

