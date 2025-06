Pizza vilã?

Quer saber se aquela fatia deliciosa pode fazer parte do seu plano alimentar sem atrapalhar os objetivos? Você não está sozinho!

Segundo um levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) realizado em 2023, o Brasil produz cerca de 3,8 milhões de unidades por dia.

A pizza é uma paixão nacional, mas muitas vezes é vista como a vilã das dietas. Felizmente, com escolhas conscientes e moderação, é possível aproveitar esse prato de forma equilibrada.

Pensando nisso, Dra Sylvia Ramuth, diretora técnica do Emagrecentro, rede referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, compartilha orientações para quem não abre mão de saborear esse clássico de maneira saudável:

1. Saia da mesmice

Se você busca sabor, saúde e praticidade, as combinações como frango e espinafre são perfeitas para a base de pizza. “Esses ingredientes são ideais para quem deseja manter a forma sem abrir mão do prazer à mesa e mantendo uma alimentação com baixo aporte de carboidratos” afirma.

2. Dê preferência à base integral do que farinha branca

“As fibras presentes na farinha integral contribuem para a saciedade, além de auxiliarem no controle glicêmico e na saúde intestinal”, orienta Sylvia. Por ter menor índice glicêmico, esse preparo também evita picos de açúcar no sangue.

3. Invista em recheios nutritivos

Opte por combinações que agreguem valor nutricional, como legumes variados, proteínas magras (frango, atum ou ricota) e azeite extra virgem.Entre as sugestões de sabores mais equilibrados estão: “frango com escarola e ricota, atum com cebola roxa e rúcula, tomate, manjericão e queijo branco (estilo margherita leve), e espinafre com ovos de codorna e ervas finas”, relata.

4. Controle o número de fatias

Consumir uma ou duas porções, ajuda a manter o equilíbrio da refeição. “O segredo está na moderação e na combinação com outros alimentos que completam o prato”, afirma Sylvia.

5. Evitar versões industrializadas

“Pizzas congeladas geralmente contêm conservantes, aditivos e mais gorduras trans, o que pode impactar negativamente sua saúde com o tempo. Preparar esse prato em casa, com itens frescos, é sempre a alternativa mais recomendada” explica a profissional.

6. Transforme em um momento pontual

“Incluir esse tipo de refeição como uma refeição livre, de maneira ocasional e prazerosa, evita exageros frequentes e fortalece uma relação mais leve com a comida. Nada de radicalismos, equilíbrio é sempre o melhor caminho”, finaliza a médica.

Sobre o Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, que oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com 415 operações, sendo duas nos Estados Unidos e uma na Espanha e Paraguai com a bandeira de Best Shape e em fase de implantação Suíça, Portugal e Índia.

