Pizzaria 'hype' fecha as portas em Santa Bárbara

A Pizzaria ‘hype’ Santa Voglia fechou as portas em Americana. O restaurante, que ficava na Av. Corifeu de Azevedo Marques publicou nota esta segunda-feira.

A nota vem com um alerta para quem tem ‘vale chope’.

Nota da Pizzaria Santa Voglia

Com pesar, informamos o encerramento da operação.

Sempre ressaltamos que o saldo do cartão de chopp não expiraria, mas dessa vez a regra terá de mudar.

Prazo máximo para consumo do saldo: 28/06 que também será nosso último dia de funcionamento.

Excepcionalmente no dia 21/06 estaremos fechados!

Todas as latas, vinhos e produtos das prateleiras 50% off até o último dia ou até o fim do estoque.

É chegada a hora de fecharmos o ciclo que, com vocês, construímos.

Agradecemos a todos que passaram por nossa tap e viveram a experiência conosco nesses quase 2 anos.

Com carinho,

Paulo, Isabel e Thainá.

Santa Voglia Empório

