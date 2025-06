Planetário de Praga reabre com novidades

O céu está mais uma vez brilhando intensamente na capital tcheca. Após dois anos de renovação, o icônico Planetário de Praga reabre suas portas com uma experiência completamente transformada: ele apresenta o primeiro planetário digital de LED da Europa e o maior do gênero no mundo. Uma revolução tecnológica que permite que você explore o universo como nunca antes.

Sob sua impressionante cúpula de 23 metros, equipada com mais de 12.000 painéis de LED e 45 milhões de diodos, os visitantes do Planetário de Praga experimentarão um espetáculo visual que desafia os sentidos.

Essa tecnologia, única no continente, multiplica por cem a intensidade da luz em comparação com os sistemas tradicionais, oferecendo uma ilusão de profundidade 3D em uma superfície 2D. O resultado: imersão total no cosmos, ideal para todas as idades.

“O espanto é unânime. Todos que viram o sistema em ação ficaram sem palavras”, diz Jakub Rozehnal, diretor da Planetum, a instituição que administra o planetário.O fim de semana da grande inauguração para o público foi realizado nos dias 14 e 15 de junho, com sessões imersivas de 20 minutos durante todo o dia, incluindo uma simulação do céu noturno. No sábado à noite, dia 21 de junho, o planetário participa da Noite dos Museus de Praga, com horário de funcionamento estendido. Ingressos pro planetário

Os ingressos para esse o novo planetário custarão 289 CZK para adultos e 219 CZK para crianças, estudantes e idosos (aproximadamente R$ 73 e R$ 55). Também serão oferecidas apresentações especiais para grupos escolares.