O ‘tapete verde’ que tomou conta por vários dias da da lâmina d’água da lagoa do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara, foi removido e as plantas aquáticas retiradas serão reaproveitadas e transformadas em adubo orgânico. A Prefeitura de SBO confirmou esta semana o processo, feito por meio de compostagem, uma forma sustentável e eficaz de produzir adubo natural.

A ação de remoção foi conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e concluída nesta semana. Os trabalhos contaram com o apoio de uma escavadeira hidráulica, duas embarcações e uma tela de contenção para a remoção da vegetação. De acordo com a administração municipal barbarense, todo o material formado por algas foi coletado será destinado à compostagem, contribuindo para a preservação do meio ambiente e o uso eficiente dos recursos naturais.