Prefeitura inaugura, ainda mês, nova área de lazer em ação que faz parte das comemorações pelos 35 anos da cidade

Nesta segunda-feira (11), quem passa pela avenida Sabina Baptista de Camargo, próximo ao Paço Municipal Palácio dos Migrantes, observa a abertura dos canteiros para paisagismo na recém implantada Praça de Esportes. O local, que será inaugurado neste mês, numa ação pelos 35 anos de Hortolândia, receberá árvores e espécies ornamentais, o que deixará o local ainda mais bonito e agradável para os futuros frequentadores.

A praça esportiva conta com quadras de areia e de futebol society, ciclovia, pista de caminhada, bancos para descanso e pergolados, numa ampla área verde. Além de incentivar a prática esportiva, a obra une sustentabilidade e qualidade de vida para a população.

De acordo com a Secretaria de Obras, também estão prontas as obras de três anexos do Paço Municipal, que garantirão ainda mais eficiência aos serviços públicos prestados: um dos prédios abrigará o Poupatempo, serviço estadual que recebe apoio da Administração Municipal para operar, e o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura; outro abrigará a sede operacional da secretaria de Mobilidade Urbana; e um terceiro ainda terá seu uso definido pela Administração Municipal. A ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

A obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, conta com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias. O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.