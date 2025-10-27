Plantar é muito mais do que simplesmente colocar uma muda na terra: é semear cuidado, responsabilidade e amor pela vida. Com esse propósito, alunos da EMEI “Charles Keese Dodson”, crianças dos Condomínios do Bosque das Árvores e diversas lideranças locais participaram de uma ação de plantio realizada no último sábado (18) e nesta quarta-feira (22).

A iniciativa foi resultado de um planejamento colaborativo que envolveu gestores das unidades escolares, lideranças religiosas – representantes da Igreja Batista das Nações e da Pastoral da Ecologia Integral – e os síndicos dos seis condomínios do bairro, promovendo o engajamento de todo o território em torno de uma causa comum: o cuidado com o meio ambiente.

Momento

Antes do plantio, as crianças participaram de um momento de sensibilização ambiental com uma contação de história apresentada pela equipe da Igreja Batista das Nações, destacando a importância do respeito e da preservação da natureza.

Mesmo com a chuva no sábado, o entusiasmo foi o mesmo: com orientação técnica do agrônomo Antonio Carlos Perencim, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os pequenos colocaram as mãos na terra e deram início ao plantio com as duas primeiras mudas de oitis.

A ação teve continuidade nesta quarta-feira (22), quando foram plantadas mais 12 mudas dentro da escola (oito oitis, uma cerejeira do rio grande, uma mirindiba-rosa, um jacarandá-mimoso e um manacá-da-serra), quatro mudas na calçada (um ipê-amarelo e três resedás) e sete mudas na rotatória próxima à unidade (uma quaresmeira, um araçá, um jacarandá-branco, uma amoreira, um ipê-branco, uma cerejeira do rio grande e um mirindiba-rosa) — totalizando 25 mudas plantadas.