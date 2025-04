Playoffs NBA; favoritos e zebras na temporada 25

A partir deste sábado (19), começam os playoffs da temporada 2025 da NBA e, claro, o Jumper Brasil preparou as previsões de todas as séries. Com o fim do play-in, fase que deu ao Orlando Magic e Miami Heat as últimas vagas no Leste, além de Golden State Warriors e Memphis Grizzlies no Oeste, todos os confrontos estão confirmados.

Ao contrário de outros anos, porém, nós pegamos todos os votos da equipe do site. Agora, é possível ver o que cada um escolheu nas previsões dos playoffs da NBA. Portanto, confira como as oito séries ficaram.

Essa será a primeira vez que Cleveland Cavaliers e Miami Heat vão se encontrar em uma série de playoffs da NBA. Aliás, perceba que nas previsões de todas as séries de playoffs da NBA 2025, só esse jamais havia acontecido. As duas franquias protagonizaram a carreira de LeBron James no Leste, enfim, se enfrentam.

Entre todos os pontos táticos da série, é óbvio que Miami vai precisar de seus dois maiores astros em grande forma para avançar. Tyler Herro, por exemplo, pode igualar o que Donovan Mitchell e Darius Garland vão entregar? Seu volume ofensivo será enorme e ele tem sido muito bom também nas grandes ocasiões. Anotou 30 pontos em ambos os jogos de play-in que trouxeram o Heat até aqui.

Por outro lado, Bam Adebayo teve um ano estranho. Seu ritmo ofensivo nunca foi elevado, mesmo após a saída de Jimmy Butler. O pivô sempre esteve muito mais na função de construtor e conector, mesmo quando se esperava um aumento de produção de pontos. E vencer o garrafão de Cleveland certamente será um drama nesse sentido. Algumas bolas de três e rebotes ofensivos podem ser uma maneira de alterar o jogo ao seu favor.

É não estamos falando de Donovan Mitchell aqui, mas sim de Davion Mitchell. O especialista defensivo de Miami tem sido ótimo e mostrou isso em termos simbólicos com as bolas de três decisivas sobre o Hawks. Mas sua missão será dura nessa série, defendendo um dos jogadores mais decisivos da NBA em 2024/25: Darius Garland.

Em muitos finais de jogos desse ano, Cleveland recorreu a Garland para comandar os finais de jogos, enquanto Mitchell espaçava ou estava fazendo pequenas coisas. Sua eficiência nessas situações foi incrível. Sua recuperação é do mesmo modo, inquestionável. Mas o rival de Miami é um verdadeiro carrapato defensivo e vai lhe oferecer muita pressão na bola. Vindo de um playoff abaixo, o craque do líder do Leste é outro que será convidado a “virar a chave”.

