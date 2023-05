PLT Nova Odessa tem 34 vagas de emprego esta quarta-feira

PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 34 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (31/05) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

ATENDENTE DE SORVETERIA – Para trabalhar das 11h às 19h e 14h às 22h, com uma folga semanal e um domingo no mês. Salário de R$ 1.802,00. Residir preferencialmente na Vila Azenha e Jardim São Jorge. (2 vagas)

AUXILIAR ADM MASCULINO – Experiência em Emissão de Nota Fiscal, CNH, Disponibilidade para Horário Comercial. (1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO – Manter a fábrica em ordem, lavar banheiros e fazer o café. Horário das 5h30 às 15h30 de segunda a quinta, e na sexta das 5h30 às 14h30. (1 vaga)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA MASCULINO – Ensino Médio completo para trabalhar à noite e ter disponibilidade para horas extras. Interessados comparecer para entrevista nesta quinta-feira (1º/06), às 13h, no auditório da PMNO, munidos de currículo e documentos pessoais. (10 vagas)

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Ambos os sexos, com experiência, para trabalhar em mercado das 11h às 20h20. (1 vaga)

CAMAREIRA – Feminino, se tiver experiência será um diferencial, senão, empresa oferece treinamento, para trabalhar 6×1, salário + benefícios. (1 vaga)

DESENHISTA ELÉTRICO – Levantamento de informação e demais dados do projeto em campo. Requisitos: ensino superior em Elétrica ou Automação ou cursando Técnico ou SENAI em elétrica/automação. Necessário ter conhecimento em AutoCAD e Eplan, habilidade em desenvolver planilhas em Excel. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO ENGENHARIA ELÉTRICA – Suporte na montagem de painéis elétricos, auxiliar na execução dos projetos, preenchimento de relatórios e atualização de documentos da engenharia. Requisitos: ensino superior cursando, ou técnico/SENAI cursando (elétrica/automação). Com conhecimento básico em diagramas elétricos, informática, AutoCAD e pacote office. (1 vaga)

MOTORISTA D OU E – Com curso de passageiros. (4 vagas)

MOTORISTA E – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – Masculino, acima de 30 anos, com curso de empilhadeira, experiência na função e comprometimento com o trabalho. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA DOBRADEIRA – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA DE TUPIA (DESENGROSSO OU SERRA CIRCULAR) – Com experiência. (1 vaga)

ORÇAMENTISTA TÉCNICO – Será responsável pela elaboração de orçamentos elétricos de infraestrutura de baixa e média tensão, painéis elétricos em empresas de diversos segmentos, realizando cotações, levantamento e consulta de disponibilidade de componentes e otimização de custos. Requisitos: formação técnica em elétrica industrial e/ou ensino superior em Engenharia Elétrica, especialização em projetos elétricos. Residir Nova Odessa e região, ter habilitação categoria “B”. (1 vaga)

PROJETISTA ELÉTRICO – Levantamento de informação e demais dados do projeto em campo, elaboração de desenhos em AutoCAD e Eplan Electric, conhecimento em AutoCAD e Eplan, curso pacote Microsoft Office, vivência/expertise em montagens de infraestrutura elétrica e conhecimento em diagramas elétricos, NR10, NR33 e NR35, entre outros. Necessário ter curso técnico ou SENAI em elétrica/automação. Detalhes da vaga: residir Nova Odessa e região, ser habilitado categoria “B”, ter disponibilidade para viagens. Benefícios: vale-refeição, convênio médico e odontológico, e farmácia. (1 vaga)

RECEPCIONISTA – Obrigatório entender de ferramentas e materiais de construção. (1 vaga)

TECELÃO OU AJUDANTE DE TECELÃO – Masculino, com experiência de 1 ano em jato de ar. (1 vaga)

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Com experiência na função comprovada. (1 vaga)

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO – Será responsável pelo desenvolvimento de projeto de automação industrial, como: programação de CLP, IHMs e sistema supervisório, conhecimento em CLP, IHMs e drives Allen Bradley, CLP, IHMs, drives Siemens, Sistema supervisório e instrumentação. Experiência com automação e projetos. Requisitos: ensino superior completo, técnico ou SENAI em elétrica/automação. Residir em Nova Odessa e região, ser habilitado categoria “B”, ter disponibilidade para viagens. Benefícios: vale-refeição, convênio médico e odontológico, e farmácia. (1 vaga)

VENDEDOR MASCULINO – Lojas Cem. (1 vaga)

