Nova Odessa está entre as 50 cidades paulistas que mais criaram vagas de emprego no primeiro trimestre de 2025. Foram 907 contratações a mais que demissões no período. Para ajudar a melhor ainda mais essa marca, o PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, fecha a semana recebendo currículos para a seleção de 48 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluído diversas vagas de estágio. Há múltiplas oportunidades para funções como Auxiliar de Produção e Jardineiro, entre outras.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE PEDREIRO – Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. (2 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Vaga Masculina. Acima de 40 anos. Não é necessário experiência. (2 vagas)

AJUDANTE DE TECELÃO – Vaga masculina. Não necessário experiência. Escala 6×1. De segunda à sábado das 13h40 às 22h. (1 vaga)

ALMOXARIFE – Vaga masculina. Não é necessário experiência. (1 vaga)

ASSISTENTE DE VENDAS – Experiência na área comercial. Conhecimento em metalurgia será um diferencial. (1 vaga)

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA – Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. (2 vagas)

AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE – Ensino Médio completo. Desejável possuir certificados do Senai (Inspetor de Qualidade ou Metrologia). (1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Ensino Fundamental. CNH B será um diferencial. Realizará serviços gerais de manutenção predial nas áreas internas e externas da empresa. De segunda a sexta das 7h às 17h. Salário R$ 2.386,85 + Fretado + Restaurante no local + Café da manhã + convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Bônus semestral conforme resultado + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto na Faculdade Anhanguera. (1 vaga)

AUXILIAR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO C – Ensino Fundamental. CNH B. Realizará manutenção em veículos (preventivo e corretivo). De segunda a sexta das 7h às 17h. Salário R$ 2.009,97 + Fretado + Restaurante no local + Café da manhã + convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Bônus semestral conforme resultado + Convênio farmácia + Convênio SESI + Seguro de vida + Gympass + Desconto na Faculdade Anhanguera. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fundamental completo. Residir em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. (5 vagas)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO II – Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. (3 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Para trabalhar em empresa terceirizada na escola SESI Nova Odessa. Salário R$ 1.715,00 + Vale-refeição R$ 20,76 por dia trabalhado + Vale-alimentação R$ 144,40 (se não houver faltas) + R$ 300,00 de prêmio no cartão VA (se não houver faltas). (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II – Vaga Masculina. Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. (1 vaga)

BALCONISTA – Com experiência. Disponibilidade para trabalhar com escala e fins de semana. (1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência. Horário administrativo, escala 5×2. (1 vaga)

CUIDADORA – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando Pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

CUIDADORA PARA PCD – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando Pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

DOMÉSTICA – Limpeza e organização de casa de família. Lavar e passar roupas, preparar almoço (refeições simples do dia a dia). De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h (folgas aos sábados, domingos e feriados). Refeição no local + Vale-transporte. (1 vaga)

FAXINEIRA(O) – Conhecimento em limpeza, preferencialmente em galpões e escritórios. Morar em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde coparticipativo + Vale-refeição + Vale transporte. (1 vaga)

JARDINEIRO – Com ou sem experiência. Salário R$ 1.732,39 + 20% de insalubridade + Cesta básica R$ 138,60 + VA R$ 11,10 + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local R.U. – Terça a sábado das 7h às 16h48. (15 vagas)

OPERADOR BRITADOR – Ensino Fundamental completo. Carteira A/D. Realizar operação de comandos de painel de britador, auxiliar na manutenção das correias. Salário a combinar + Ticket alimentação R$ 300,00 + Ajuda custo locomoção + Unimed + Convênio farmácia + Seguro de vida + Refeição na empresa. Turno das 10h às 20h. (1 vaga)

OPERADOR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) – A partir de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Residir em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste ou Sumaré. Semana 1: Das 5h20 às 13h40 (segunda a sábado). Semana 2: Das 13h às 22h (segunda a sexta). (1 vaga)

PADEIRO– Com experiência. (1 vaga)

SOLDADOR C – Vaga masculina. Não é necessário experiência. Desejável curso na área de solda. (1 vaga)

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Curso técnico completo em Segurança do Trabalho, com registro ativo no Ministério do Trabalho (MTE). Experiência anterior na função. Conhecimento da legislação e das normas regulamentadoras (NRS). Conhecimento em elaboração e controle de documentação legal e rotinas de segurança. Boa comunicação, proatividade e habilidade para ministrar treinamentos. Residir em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. (1 vaga)

