Ainda dá tempo de fechar a semana com emprego novo. O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, ainda está recebendo neste restante da semana currículos para a seleção de 57 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluído diversas vagas de estágio.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

A Economia de Nova Odessa contratou 464 trabalhadores com carteira assinada a mais do que demitiu em fevereiro. Foram 1.862 admissões, perante 1.398 demissões no mês. O saldo chegou a 780 empregos criados no primeiro bimestre do ano. Desde janeiro de 2021, já são 4.037 empregos adicionais criados (sempre levando em conta o resultado das admissões menos as demissões).

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE CORTE – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

AJUDANTE DE COSTURA – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (3 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Ensino Fundamental. Experiência anterior com obras ou ajudante geral. Realizará trabalhos em altura; Saber manusear betoneira. Residir em Nova Odessa ou região R$ 2,066,00 + Café e almoço no local + Vale-transporte + Odonto. (10 vagas)

AJUDANTE DE TECELAGEM – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

ALMOXARIFE – Ensino Médio completo. Experiência prévia na área de almoxarifado ou logística. Conhecimento em controle de estoque e sistema ERP. Habilidade em Pacote Office (principalmente Excel). De segunda a sexta das 7h às 17h. Benefícios: Vale-alimentação + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia + Oportunidade de crescimento. (1 vaga)

ANALISTA CONTÁBIL – Bacharel em Ciências Contábeis ou cursando. Conhecimento intermediário/avançado em Excel. Experiência com os Sistemas Protheus e Sap B1. Conhecimento em IRPJ e CSLL diferidos. (1 vaga)

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA – Graduação completa em Tecnologia da Informação, Engenharia, Matemática, Economia ou áreas correlatas. Experiência prévia em análise de crédito e cobrança (com foco em estratégia baseadas em dados), SQL para manutenção e análise de grandes volumes e dados, criação de dashboards e relatórios em Power Bi. Capacidade analítica e pensamento estratégico. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Vale-alimentação + Refeição no local + Seguro de vida + Gympass + Vale-transporte ou ajuda de custo. (1 vaga)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL – Ensino Superior completo ou cursando em administração, gestão comercial ou áreas afins. Experiência mínima de 2 anos em rotinas administrativas e comerciais. Domínio em Pacote Office (especialmente Excel). Familiaridade com sistemas de CRM e ERP. (1 vaga)

ATENDENTE DE PEDIDOS ONLINE – Facilidade com tecnologia. Refeição no local. (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Não é necessário experiência. Escala 6×1 (de segunda a sábado). Horário das 6h30 às 14h50. Salário R$ 1.790,00 + Vale-alimentação R$ 250,00 + Assiduidade + Vale-transporte + Plano de saúde + Plano odontológico + Segura de vida. (1 vaga)

AUXILIAR DE FUNDIÇÃO – Conhecimento básico sobre o processo de fundição. Ter atuado anteriormente em áreas de fundição ou em funções relacionadas. (3 vagas)

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Homens de 30 a 50 anos. Salário compatível + Cartão alimentação + Vale-transporte + Unimed. (1 vaga)

AUXILIAR MECÂNICO MANUTENÇÃO – Curso Senai será um diferencial. Pode ser primeiro emprego. (1 vaga)

AUXILIAR DE RETENÇÃO – Ensino Médio completo, experiência em atendimento ao cliente. Salário fixo + Remuneração variável. De segunda a sábado das 14h20 as 20h20. (5 vagas)

AUXILIAR DE VENDAS – Ensino Médio completo. Experiência prévia na área de vendas internas. Conhecimento em sistemas de CRM e ferramentas de gestão de vendas. Habilidade em pacote office, boa comunicação, organização e proatividade. De segunda a sexta das 7h às 17h. Benefícios: Vale-alimentação/refeição + Plano de saúde + Plano odontológico + Convênio farmácia. (1 vaga)

CAMAREIRA – Ensino Fundamental e experiência na área de limpeza. 6 x 1 das 8h às 16h20, com disponibilidade para trabalhar fim de semana. Benefícios: Cesta básica + Vale transporte + Estimativa de gorjeta. (1 vaga)

COSTUREIRA(O) – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

COZINHEIRA(O) – Experiência comprovada. Refeição no local. (1 vaga)

CUIDADORA – Ensino Médio completo. Experiência na função. Disponibilidade de horário para escala 6×2. Salário R$ 1.660,00. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ambos os sexos. Das 18h às 22h. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – Cursando Tecnólogo ou Superior na área, conhecimento básico em pacote office, boa comunicação verbal e escrita. Bolsa auxílio: R$ 1.500,00. De segunda a quinta das 10h às 17h, sexta das 10h às 12h e sábado das 8h às 12h. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO II – Cursando Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento básico em Pacote Office e fácil acesso à Nova Odessa. De segunda a sexta das 8h às 14h. Bolsa auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte R$ 250,00. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE MECÂNICA – Cursando Técnico em Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica ou áreas correlatas. Boa comunicação verbal e escrita. Residir em Nova Odessa ou região. Benefícios: Café da manhã + Vale-transporte. (1 vaga)

FUNILEIRO DE AUTOS E CAMINHÕES – Experiência em solda mig. (1 vaga)

GERENTE DE COBRANÇA E FATURAMENTO – Formação em Contabilidade, Economia, Administração, Engenharia, Sistema de Informação ou áreas correlatas. Conhecimento sólido em gestão de projetos complexos, projetos de aquisição, reorganização societária e implementação de sistemas. Experiência comprovada em crédito, cobrança e faturamento. Capacidade analítica, domínio em Powerpoint, Excel, SQL, Power Bi e Sistema Sap. Conhecimento generalista em contabilidade, análise financeiras e tributárias, sistemas de melhoria contínua e análise de contratos. (1 vaga)

JOVEM APRENDIZ – De 16 a 18 anos, cursando Ensino Médio, residente de Sumaré. (1 vaga)

MECÂNICO DIESEL – Experiência como mecânico de caminhões de câmbio manual e automático. (1 vaga)

OPERADOR CARREGADEIRA – Experiência anterior de no mínimo 6 meses. Carteira de habilitação A/D. Residir em Sumaré, Nova Odessa, Americana ou Santa Bárbara. Turno das 10h às 20h. Benefícios: Vale-alimentação R$ 300 + Ajuda locomoção + Convênio médico + Convênio farmácia + Seguro de vida + Refeição na empresa. (1 vaga)