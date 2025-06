PLT/Poupatempo inicia semana com 80 vagas de emprego em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, abre a segunda semana de junho de 2025 recebendo currículos para a seleção de 80 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Há múltiplas oportunidades para funções como Ajudante Geral, Ajudante de Obra, Atendimento de Telemarketing Receptivo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Produção e Cozinheira, entre outras.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – Com ou sem experiência. Benefícios: Adicional noturno + Cesta básica + Vale-alimentação + Convênio odontológico. (1 vaga)

AJUDANTE GERAL – Ensino Fundamental completo. Apoiar pedreiros e outros profissionais nas atividades e realizar pequenas manutenções. Disponibilidade para viagens. (3 vagas)

AJUDANTE DE MOTORISTA – Com ou sem experiência. Benefícios: Vale-alimentação +Cesta básica + Vale-alimentação + Convênio odontológico. (1 vaga)

AJUDANTE DE OBRA – Ambos os sexos, de 18 a 50 anos. Desejável CNH. Contrato intermitente. Serviço leve, para aplicação de contrapiso. Salário da categoria + Refeição no local + Transporte. (2 vagas)

AJUDANTE DE OBRA II – Desejável experiência na área de construção civil ou elétrica. Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa ou região. (1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Com experiência. (1 vaga)

AJUDANTE DE TECELÃO – Vaga masculina. Não é necessária experiência. Escala 6×1. De segunda a sábado das 13h40 às 22h. (1 vaga)

ALMOXARIFE – Ensino Médio ou superior, cursos relacionados a logística, almoxarifado, ou controle de estoque. Experiência com sistema de gestão de almoxarifado e controle de estoque e conhecimentos em materiais e ferramentas de construção civil. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou Americana. Desejável experiência na função. Das 7h às 17h de segunda a sexta. Salário R$ 2.600,00 + Café da manhã + Almoço + Convênio odontológico + Vale-transporte. (1 vaga)

ALMOXARIFE II – Ensino Médio completo. Experiência na função. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Convênio médico + Convênio odontológico + Plano de carreira + Vale-refeição + Seguro de vida. (1 vaga)

ATENDIMENTO DE TELEMARKETING RECEPTIVO – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo e conhecimento em informática. Possuir disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1 tarde/noite. Benefícios: Vale-transporte + Vale-refeição ou alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade Anhanguera e Cruzeiro do sul + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de desconto nos pacotes Desktop + Telemedicina + Empresa cidadã + CAT SESI. (5 vagas)

AUDITOR DE QUALIDADE TRAINEE – Com experiência na área de qualidade. (1 vaga)

AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE – Ensino Médio completo. Desejável possuir certificados do Senai (inspetor de qualidade ou metrologia). (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Para trabalhar em escola. (5 vagas)

AUXILIAR DE ENGENHARIA – Cursando superior em Engenharia e conhecimento em pacote office. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou Americana. Desejável experiência na função. Das 7h às 17h de segunda a sexta. Salário R$ 2.428,00 + Café da manhã + Almoço + Convênio odontológico + Vale-transporte. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ensino Fundamental completo. Residir em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. (5 vagas)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO II – Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. (3 vagas)

CONFERENTE – Com ou sem experiência. Benefícios: Adicional noturno + Cesta básica + Vale-alimentação + Convênio odontológico. (1 vaga)

COSTUREIRA – Conhecimento em costura com máquina reta. Desejável experiência com máquina industrial. (1 vaga)

COZINHEIRA – Para trabalhar em escola. (5 vagas)

ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE – Experiência anterior na função. Disponibilidade para viagens e início imediato. Residir em Nova Odessa e região. (1 vaga)

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Ensino Médio completo, curso técnico de Elétrica ou Eletrotécnico, NR10, SEP e NR35. CNH B e experiência anterior na função. Benefícios: Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-transporte + Seguro de vida + Presença premiada + Gympass + Progressão e desenvolvimento de carreira. (1 vaga)

ELETRICISTA MONTADOR DE PAINÉIS – Experiência na montagem de painéis elétricos de potência e comando. Leitura e interpretação de diagramas elétricos (unifilar, trifilar e funcional). Disponibilidade para início imediato. Residir em Nova Odessa e região. (1 vaga)

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/COMERCIAL – Cursando técnico, tecnólogo ou superior em Administração, Gestão Comercial, Contabilidade, Marketing ou áreas afins. Conhecimento em pacote office. Facilidade com ferramentas digitais e atendimento online será um diferencial. De segunda a sexta das 11h às 18h. Bolsa auxílio R$ 1.500,00. (1 vaga)

EXPEDIÇÃO – Experiência na área de expedição, conferência e liberação de mercadorias. (1 vaga)

GERENTE COMERCIAL – Com experiência. (1 vaga)

JARDINEIRO – Com ou sem experiência. Salário R$ 1.732,39 + 20% de insalubridade + Cesta básica R$ 138,60 + VA R$ 11,10 + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local R.U – Terça a sábado das 7h às 16h48. (15 vagas)

MANUTENÇÃO PREDIAL – Vaga masculina. Ensino Médio completo. Realizará inspeções e manutenções prediais preventivas e corretivas, pequenos reparos e serviços de conservação. Benefícios: Vale-transporte + Vale-refeição ou alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade Anhanguera e Cruzeiro do sul + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de desconto nos pacotes Desktop + Telemedicina + Empresa cidadã + CAT SESI. (1 vaga)

MERENDEIRA – Para trabalhar em escola. (5 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino Fundamental. Cursos de bobcat, guincho ou escavadeira. Experiência em carteira. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou Americana. Desejável experiência na função. Das 7h às 17h de segunda a sexta. Salário R$ 2.513,91 + Café da manhã + Almoço + Convênio odontológico + Vale-transporte. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA II – Com experiência. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA (INJETORA DE PLÁSTICO) – Ensino Fundamental completo. Experiência em máquina Pavan Zanetti. (1 vaga)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Masculino. Com experiência. (1 vaga)

PROGRAMADOR DE TORNO CNC – Experiência como programador de torno CNC (comando Siemens e/ou Mach). Benefícios: Convênio médico + Convênio odontológico + Cesta básica + Refeição no local + Short friday (expediente até as 13h na sexta-feira). (1 vaga)

RECEPCIONISTA – Para consultório odontológico. De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. (1 vaga)

REVISOR – Com experiência. (1 vaga)

SERVIÇOS GERAIS – Ensino Médio completo. De segunda a sexta das 6h às 15h30 e sábado das 8h às 12h. Salário R$ 1.546,29 + Vale-transporte + Vale-refeição ou alimentação + Seguro de vida + Participação de lucros + Desconto com faculdade Anhanguera e Cruzeiro do sul + Assistência médica + Assistência odontológica + 50% de desconto nos pacotes Desktop + Telemedicina + Empresa cidadã + CAT SESI. (1 vaga)

SOLDADOR C – Vaga masculina. Não é necessário experiência. Desejável curso na área de solda. (1 vaga)

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES – Ambos os sexos. Com curso técnico em edificações. Não é necessário experiência. (1 vaga)

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Formação completa em Técnico de Segurança do Trabalho com registro ativo no MTE. Experiência prévia em obras e ambientes fabris será um diferencial. Disponibilidade para viagens e início imediato. Residir em Nova Odessa e região. (1 vaga)

VENDEDORA – Pacote Office básico e vivência anterior com atendimento ao cliente. Disponibilidade para visitas externas e participação em eventos. (1 vaga)

VENDEDOR AUTÔNOMO – Com experiência. (1 vaga)

