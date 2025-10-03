Operações resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e celulares; um menor foi apreendido

A Polícia Militar de Sumaré realizou, entre a quinta-feira (2) e a madrugada desta sexta (3), duas operações que resultaram em prisões e apreensões de drogas no município. As ações fazem parte dos esforços no combate ao tráfico de entorpecentes na cidade.

No primeiro caso, na Vila Soma, os PMs faziam patrulhamento em um ponto conhecido pelo comércio de drogas, quando abordaram dois indivíduos suspeitos, que de imediato se deitaram no chão. Na vistoria, foram encontradas: 92 porções de maconha, 91 de cocaína, 43 de crack, 11 de Ice, R$ 726,10 em dinheiro e dois telefones celulares.

Além disso, em revista pessoal, foram localizadas pequenas porções de drogas e quantias em dinheiro com os abordados. Um deles confessou atuar com o tráfico no local e informou que ganharia aproximadamente R$ 300 por dia.

Com o apoio das viaturas, os policiais conduziram os acusados à Delegacia, onde foi constatado que um dos abordados era menor de idade, possuindo mandado de busca e apreensão ativo. O menor permaneceu apreendido, enquanto o maior de idade foi preso.

Na segunda ocorrência, durante patrulhamento no bairro Bom Retiro, a equipe da PM abordou um veículo suspeito na Rua Maximiliano Rita, após denúncia de tráfico. O motorista foi flagrado em uma negociação de drogas e confessou a prática.

Durante a abordagem na residência, a mulher do suspeito tentou esconder 12 porções de cocaína sob o colchão, sendo presa em flagrante. Com o casal, foram apreendidos: 45 porções de cocaína com o motorista, 12 de cocaína com a mulher e R$ 739,00 da venda de entorpecentes. Ambos foram encaminhados ao plantão policial e permanecem presos à disposição da Justiça.