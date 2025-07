Entre esta terça-feira (29) e a quarta-feira (30), a Polícia Militar de Sumaré intensificou as ações de combate ao tráfico de drogas no município. Foram seis ocorrências em diferentes bairros, resultando na prisão de vários suspeitos, além da apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições. Entre os bairros que concentraram as ações estão o Jardim Bom Retiro (duas vezes), Jardim Picerno, Parque Rosa e Silva, Parque Bandeirantes e Chácaras Recreio.

Ações policiais

No Jardim Bom Retiro, um homem foi preso com 24 porções de cocaína após apresentar comportamento suspeito durante patrulhamento. No Jardim Picerno, dois suspeitos acabaram detidos; um deles com entorpecentes e o outro com um revólver calibre .38, além de munições. Já no Parque Rosa e Silva, numa área de mata próxima da linha férrea, um indivíduo foi preso com drogas variadas e R$ 344 em dinheiro.

No Parque Bandeirantes, em uma residência, a PM apreendeu porções de maconha e haxixe. O suspeito admitiu vender as drogas há dois meses e acabou detido. Em outra ocorrência, nas Chácaras Recreio, um adolescente e um homem foram flagrados durante transação de drogas. A sacola dispensada durante a fuga dos policiais militares continha entorpecentes. E na última ação, também no Bom Retiro, um homem foi preso com 82 invólucros de cocaína e um de maconha, após tentar fugir de bicicleta.

Ocorrências

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), todas as ocorrências foram encaminhadas para os distritos policiais de Sumaré ou Hortolândia, onde os envolvidos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça. “A Polícia Militar reforça que as ações de patrulhamento e combate ao tráfico seguem intensificadas na cidade”, informou o comando do Batalhão da PM.