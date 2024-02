PM oferece R$50 mil por informações do acusado do homicídio do Sd Cosmo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está oferecendo uma recompensa de R$50 mil por informações que levem à captura de Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como “Chip”. Segundo a corporação, ele tem prisão temporária decretada pela Justiça de Santos pelo homicídio do Soldado Samuel Wesley Cosmo da ROTA.

As denúncias podem ser feitas através do link webdenuncia.org.br

O soldado da Rota foi morto com um tiro no rosto no último dia 2, em Santos. Na ocasião, Sd Cosmo estava em uma operação para identificar envolvidos na morte de um outro policial que atuava na “Operação Verão”, em janeiro.

Na câmera corporal usada por Samuel, foi possível observar que o soldado e Kaique “se assustaram” ao se encontrarem. Samuel estava em uma viela e Kaique na porta de um barraco. Com as imagens, foi possível identificar o criminoso.