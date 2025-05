Policiais militares prendeu dois homens em flagrante acusados de tráfico de drogas durante patrulhamentos preventivos realizados na quarta-feira (14) nos bairros Parque Bandeirantes e Bom Retiro, em Sumaré. As ocorrências, registradas nas Ruas Sete e Cobrasma, fazem parte da estratégia em áreas já mapeadas como pontos críticos de venda de entorpecentes no município.

A primeira abordagem foi realizada na Rua Sete, no Parque Bandeirantes, local onde um suspeito acabou flagrado portando uma sacola plástica verde em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura da PM, o cidadão demonstrou nervosismo e arremessou o objeto por cima do muro de uma residência. Após ser abordado, ele apresentou informações ‘inconsistentes’ sobre sua identidade. Com autorização do morador, a equipe policial acessou o local e localizou a sacola no telhado do imóvel.

De acordo com informações policiais, dentro do objeto havia 27 porções de crack, 10 de cocaína e R$ 15,35 em dinheiro trocado. O suspeito alegou que era ‘coagido’ por criminosos para atuar no tráfico, como forma de quitar uma dívida com criminosos. Ele então foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), desobediência e resistência.

Momentos depois, no bairro Bom Retiro, outra equipe da PM fazia patrulhamento pela Rua Cobrasma quando visualizou um homem que também dispensou objeto ao observar viatura. Depois da abordagem, o suspeito confessou ter jogado uma porção de cocaína e indicou aos agentes o local onde armazenava o restante da droga, uma praça próxima, onde outras porções de entorpecentes foram encontradas embaixo de uma pedra e nas imediações.

Com o outro acusado foram apreendidos R$ 51,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular da marca Nokia. Segundo o cidadão abordado, o esquema de tráfico envolvia a reposição constante das drogas por outro comparsa, que também recolhia o valor das vendas, tudo sem comunicação prévia. Do mesmo jeito, ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Sumaré, onde teve a prisão em flagrante ratificada.