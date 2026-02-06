Policiais militares detiveram acusado de traficar drogas e corromper menor, além de outro por incêndio criminoso

Duas ocorrências distintas atendidas pelo 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) resultaram na prisão de dois indivíduos entre a tarde de quarta-feira (5) e a madrugada desta quinta-feira (6), em Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Na tarde de quarta-feira (5), por volta das 14h45, durante a Operação Impacto, equipes da Força Tática/ROCAM realizavam patrulhamento pelo bairro San Marino, em Santa Bárbara d’Oeste, quando visualizaram dois indivíduos saindo de uma residência na Rua 31 de Março. Ao perceberem a presença policial, ambos correram para o interior do imóvel, sendo imediatamente abordados.

Com um dos suspeitos, S.L.F., de 32 anos, foi localizada uma mochila contendo 665 microtubos de cocaína, R$ 174 em dinheiro, um aparelho celular e a chave de uma motocicleta CG 150 Titan, de cor vermelha, estacionada em frente ao imóvel. O segundo abordado era um adolescente, que portava apenas a chave da residência.

Durante a ação, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo do interior da casa. Em vistoria no local, foram encontrados tijolos e porções de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, utensílios com resquícios de drogas e grande quantidade de microtubos vazios, caracterizando o preparo e a comercialização de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 215 porções de maconha (1,302 kg) e 812 porções de cocaína (0,836 kg).

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante do maior por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. O adolescente foi liberado à sua genitora.

Incêndio

Já na madrugada desta quinta-feira (6), exatamente às 0h03, policiais militares da 1ª Companhia do 19º BPM/I atenderam uma ocorrência de incêndio criminoso na Rua João do Rio, em Americana. No local, foi constatado que um indivíduo havia ateado fogo em uma residência e fugido em seguida.

Com base nas características repassadas, a equipe realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito pela Rua Mendes Sá – o autônomo J. M. C., de 30 anos. Durante a abordagem, o homem confessou ter incendiado o imóvel com a intenção de atingir dois tios e um primo, após um desentendimento ocorrido momentos antes.

As chamas foram controladas pelas equipes policiais e de apoio, porém o barracão nos fundos da residência teve todos os móveis consumidos pelo fogo. As vítimas sofreram ameaças e lesões corporais durante a ocorrência.

O indiciado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e determinou sua prisão pelos crimes de lesão corporal, ameaça e incêndio, permanecendo o homem à disposição da Justiça.