Ocorrências em Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa resultam em apreensão de drogas, recuperação de materiais furtados e quatro pessoas presas

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou uma série de ocorrências entre segunda-feira (6) e a madrugada desta terça-feira (7), com prisões por tráfico de drogas, captura de procurados e recuperação de objetos furtados em cidades da região.

Tráfico no Jardim Amanda

Em Hortolândia, na manhã de segunda-feira, um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na Rua Mem de Sá, no Jardim Amanda. Durante patrulhamento, os policiais suspeitaram da atitude do indivíduo, que tentou fugir ao perceber a viatura. Na abordagem, foram localizados três invólucros de cocaína prontos para venda, além de R$ 2 e um celular.

O suspeito confessou aos PMs que abastecia uma ‘biqueira’ (ponto de tráfico) e foi encaminhado ao 1º Distrito Policial do município, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos 106 gramas de cocaína.

Ainda em Hortolândia, na noite desta segunda, uma equipe policial abordou uma motocicleta Honda/Biz na Rua Padre Manoel da Nóbrega, também no Jardim Amanda. Apesar de nada ilícito ser encontrado, a consulta aos sistemas apontou que o condutor era procurado pela Justiça por crime relacionado à Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Tráfico na Cidade Nova

Já em Sumaré, no Jardim Cidade Nova, uma ação policial resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas. Os policiais flagraram a movimentação suspeita de quatro indivíduos, sendo possível identificar a venda de entorpecentes no local, enquanto outros atuavam como “olheiros”. Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi detido com drogas e dinheiro. Durante a ocorrência, também foi constatado que um dos envolvidos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico. Foram apreendidos R$ 395,05, além de porções de cocaína, maconha e crack. Três indivíduos, de 20, 21 e 32 anos, permaneceram presos, enquanto um foi ouvido e liberado.

Dois pegos furtando obra

Na madrugada de terça-feira, em Nova Odessa, dois homens foram presos após furtarem materiais de construção de um estabelecimento na Avenida Pedro de Oliveira, na Vila Letônia. Acionados via COPOM, os policiais localizaram os suspeitos com uma carriola e ferramentas. O proprietário reconheceu os objetos e apresentou imagens que comprovaram o crime, estimando o prejuízo em cerca de R$ 20 mil.

Durante a identificação, foi constatado que um dos homens, de 52 anos, era procurado pela Justiça por furto, enquanto o outro, de 45 anos, havia sido recentemente liberado por roubo. Ambos permaneceram presos, e os materiais foram devolvidos à vítima.

Segundo a assessoria do 48º BPM/I, as ocorrências reforçam a atuação da Polícia Militar no combate ao crime na região, com ações que resultaram na retirada de drogas de circulação e na captura de indivíduos procurados pela Justiça.