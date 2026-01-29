Equipes do 48º BPMI atenderam a ocorrências em bairros na noite desta quarta-feira (28)

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) registrou, na noite desta quarta-feira (28), uma série de ocorrências em cidades da região, envolvendo tráfico de drogas, furto de motocicleta e violência doméstica.

Em Hortolândia, no Jardim Amanda, policiais militares realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes quando três indivíduos tentaram fugir ao notar a presença da viatura. Durante a abordagem, um deles foi flagrado com uma sacola contendo aproximadamente 1,3 quilo de maconha, 98 gramas de cocaína e um telefone celular.

Segundo a PM, ele atuava como vendedor de drogas no local e remunerava outro abordado para agir como olheiro, enquanto o terceiro estaria na condição de usuário. A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde dois envolvidos foram liberados aos responsáveis legais e o suspeito que portava os entorpecentes permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda em Hortolândia, no Jardim do Lago, próximo à região da Ponte Estaiada, a PM foi informada sobre uma motocicleta com três ocupantes em atitude suspeita. O veículo foi localizado em alta velocidade e, após tentativa de abordagem, houve fuga. Um adolescente foi detido, enquanto os outros conseguiram escapar por uma área de mata.

Na vistoria da moto, os policiais constataram o uso de uma chave de fenda na ignição, indicando furto. O menor foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a apreensão ratificada por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, permanecendo apreendido.

Já em Sumaré, no bairro Portal Bordon, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica após acionamento via 190. A vítima relatou ter sido agredida pelo marido durante uma discussão familiar. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Macarenko, onde passou por avaliação médica, sendo constatadas escoriações no pescoço e um hematoma na região parietal esquerda. O agressor foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.

As ocorrências foram registradas e encaminhadas às autoridades competentes para as providências legais.