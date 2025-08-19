Com recursos do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, a MB Circo volta à estrada, desta vez a bordo da kombi estilosa “Jabiraca”, para espalhar encanto, aprendizado, música e muito circo por Santa Bárbara d’Oeste no sábado (23), a partir das 15 horas, na Quadra da Escola Municipal “Anália de Lucca Furlan”, no Cruzeiro do Sul.

A programação gratuita inclui oficina de circo, apresentações artísticas locais e o espetáculo “Cirqu&Tal”, com acessibilidade garantida por intérprete de Libras e audiodescrição. A iniciativa integra uma circulação por 10 cidades do interior paulista, com objetivo de democratizar o acesso à arte, promover inclusão e valorizar as manifestações culturais.

A programação do projeto começa com uma oficina de circo, ministrada pela Cia. Pé de Cana, que promove uma vivência circense ao público a partir do equilibrismo de objetos e do malabarismo.Em seguida, a plateia confere a performance de artistas da comunidade. Em Santa Bárbara d’Oeste, a cena vai ser ocupada pelo cantor e violeiro Rai Emanuel, de 10 anos. Para finalizar, o Respeitável Público assiste ao espetáculo circense Cirqu&Tal, do repertório da MB Circo.

O espetáculo

Em cartaz desde 2016, o espetáculo Cirqu&Tal, que já integrou a programação de diversos festivais em São Paulo e Minas Gerais, convida à cena um quarteto de palhaços para lá de irreverentes e bem diferentes entre si. Os nomes dizem tudo: Tico Toco (Bruno Peruzzi), Polenta (Danieli Maimoni), Sevefino (Eduardo Salzane) e Nélson do Bigodinho (Junior Taz).

A companhia

Com 12 anos de trajetória, a MB Circo soma três espetáculos no repertório e mais de mil apresentações realizadas em 11 estados brasileiros e na Argentina. A companhia tem como foco a palhaçaria, participando de importantes festivais de circo e teatro, além de desenvolver projetos culturais, intervenções artísticas, oficinas e eventos temáticos.

Serviço:

Projeto Cirqu&Tal ComVida | MB Circo

Dia 23 de agosto, sábado, a partir das 15 horas

Local: Quadra da Escola Municipal “Anália de Lucca Furlan” | Rua Coronel Hélio Caldas, 101, Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita