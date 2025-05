A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre poço artesiano desativado no bairro São Luiz.

No documento, a parlamentar explica que tem recebido várias reclamações sobre a situação do poço da região, desativado há um período considerável, causando transtornos aos moradores. “Recebemos vários questionamentos da população, estive no local e vi que não há nenhuma informação pública sobre o motivo da paralisação ou previsão de reativação. Por isso, protocolei um requerimento pedindo esclarecimentos ao DAE”, afirma Jacira.

A autora pergunta qual o motivo da desativação do poço artesiano; se existe alguma restrição técnica, ambiental ou de segurança sanitária; se há possibilidade técnica de reativação do poço; e qual a previsão para início das ações.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 13. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.